首宗控告市民違反國安法煽動他人分裂國家等罪的案件，將於下月23日開審。律政司早前引用港區國安法第46條，直接發出證書指示本案毋須陪審團審理，由三名指定法官組成「審判庭」，打破過去百多年本港司法沿用的陪審團制度。被告唐英傑就審訊不設陪審團一事提出司法覆核，案件將於下周一（10日）聆訊。據司法機構網頁顯示，案件由高等法院國安法指定法官李運騰審理，預計需時一天，覆核許可申請與正審合併處理。

根據港區國安法第46條，對於高等法院原訟庭進行危害國家安全犯罪案件的刑事檢控程序，律政司司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由，發出證書指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理。凡律政司長發出上述證書，高等法院原訟庭會在沒有陪審團的情況下審理案件，並由三名法官組成審判庭。

唐英傑透過律師團隊提出司法覆核挑戰，指陪審團制度保障刑事法合乎公平公正，被告免於暴政侵害；惟律政司的決定剝奪《基本法》及普通法所保障的權利，律政司卻未有對此作出解釋，亦沒有給予被告爭辯的機會。

被告唐英傑（23歲）被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪。案件由三名國安法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信審理。

【案件編號：HCAL473/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）