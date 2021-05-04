【本報訊】港大學生會是全港大專院校中歷史最悠久的學生組織，港大1911年創校翌年成立，1949年註冊為獨立組織社團，脫離大學管治。成立初年為教職員聯誼會，會所設於由遮打爵士、署理校長佐敦教授及社會賢達捐助而建成的University Union Building（同學會大樓）內，大樓現時尚未清拆，後改名為孔慶熒樓，1995年被列為法定古蹟。

葉建源：或以大樓作搬遷補償

直至50年代，學生會獨立為社團組織，最終獲政府資助拆卸原余東璇體育館並重建為學生會大樓（Union Building），1961年落成時更邀得英女皇堂妹雅麗珊郡主擔任嘉賓舉行揭幕禮。隨着70年代後港大增加收生，校園設施不敷應用，校方1978至1979年間向學生會提出拆卸學生會大樓，用以擴建圖書館。

雖然學生會大樓由政府出資，葉建源不排除或因最初的同學會大樓非由校方出資，學生會後來交出地方，校方便以學生會大樓作補償。

1982年校方與學生會就學生會大樓的搬遷及管理安排的相關文件，港大學生事務主任Peter M. Whyte跟當屆學生會會長張家敏達成的協議，獲校長黃麗松「加持」，最後更不忘重申，始終希望大學人員尊重學生會的自主權和要求的私隱。

本報昨向港大校方查詢收回管理權前，曾否參閱當年的協議文件，以及以「違法風險」為由單方面提出接管，是否有違當年校方提出的原則，未獲回覆。