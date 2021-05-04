【本報訊】醫管局規定轄下6.5萬名須接觸病人的公立醫院人員，須接受每周一次快速抗原測試，僅完成接種兩針並相隔14天或以上的人員才可獲豁免。醫管局員工陣線副主席羅卓堯批評醫管局根本無法確認員工呈報的測試結果，只是另一種浪費資源來催谷接種數字的手段。

有醫管局護理人員昨收到採集鼻腔拭子的示範片段，員工須自行將採樣棒放進鼻孔內打圈10至15秒。由於鼻咽拭子取樣會造成鼻腔較大不適，檢測十分頻密，引起前線人員極大不滿：「同事根本冇得選擇，有啲同事真係唔適合打針，你唔打針就要撩鼻，兩樣都唔做就冇得撈啦！」羅卓堯認為，醫管局措施最終目的只是希望同工「嫌（抗原測試）麻煩，逼住去打針」，從而推高接種率，「又係犯咗打針就唔會中肺炎嘅觀念，邏輯錯晒」，他促請醫管局三思。

何君堯促定打針死線

昨日立法會衞生事務委員會會議上，何君堯更建議當局「睇通勝」定下市民免費接種疫苗的死線，若未有按時接種，須自費一萬元補打。何君堯稱，政府要鐵石心腸選定「宜打針」吉日，強制所有市民接種疫苗。他形容港人「怕蝕底」，「要罰佢，咁佢就驚啦，一驚就個個會合作，呢啲唔需要同佢講仁義道德經」。食衞局局長陳肇始回應說，政府較早前已設下死線，復必泰疫苗接種中心只會運作至九月。