【本報訊】前年7月九龍區大遊行，有短髮女子在旺角拍攝，示威者懷疑她是便衣女警影「大頭照」，將她包圍。三男女事後被控非法禁錮及非禮等罪，早前經審訊後被定罪。辯方求情指，其中兩名被告分別是註冊男社工和女教師，言行在同儕眼中近乎完美，案發當日一心只想幫人。惟法官練錦鴻直斥他們挾善行惡，不管他人行動自由，自以為「行公義」可得法庭縱容，「與他們口中的惡法和暴政同出一轍」，昨分別判處三名被告監禁10個月至15個月，另各向案中女事主賠償1萬元。

三名被告廚師黃子隆（32歲）、社工吳睿哲（24歲）及女教師蘇瑋善（26歲），被控於去年7月7日在山東街與西洋菜南街交界非法囚禁女事主X，另與其他不知名人士參與非法集結。黃另被指非禮X。

難再執教鞭 教師未言棄

辯方求情指，女被告自小品學兼優，為教育貢獻良多，惜再難執教鞭。惟她仍未放棄，正在獄中編寫一本數學教科書，他日繼續進修，望於另一崗位作出貢獻。至於她犯案皆因衝動和愚蠢，非為個人利益或復仇。

法官練錦鴻指，任何人均有權在公眾場所拍攝；儘管事主X當日行徑「現在看來有點不智」，但仍不應受集體欺凌。練官又引述X的創傷報告指她患有創傷後遺症，不時閃現當日畫面，恐慌不安，因而染上酒癮，對人不信任，她被起底後難找工作，對前途感絕望，更為怕被跟蹤而兩次搬家。

練官指女教師當日語氣較其他人溫和，冷靜勸喻X交出手機讓眾人檢查，惟行為同樣是阻止X離開，直指「善心抵不過對女子X造成的惡」。至於次被告，練官指他曾以暴力擋住X離開和以粗言穢語辱罵她。雖然他參與時間較短，但為事件的中堅分子，幫人之說也不足以開脫其仇警言論，反顯示他並無悔意。

練官斥被告社工及女教師本有良好背景，卻挾一己之善行惡，以為正在「行公義」便可違反社會的共同規則，這種挾善行惡的態度和行為，「與他們口中的惡法和暴政同出一轍」，強調被告的行善之心，並不足以抵銷對他人之惡。

官稱涉仇警元素 目的一致

練官指無證據顯示非法集結有預謀，案中不涉武器，集結以公然凌辱為主，亦涉仇警元素。基於夥同犯罪原則，各被告目的一致，故刑責相同。惟首被告黃子隆涉及的非禮罪，需分開處理。最終判黃子隆非法集結與非法禁錮及非禮罪入獄15個月；吳睿哲則就集結與禁錮罪判監12個月；蘇瑋善判囚10個月。三人另各須向X賠償1萬元。

案件編號：DCCC893/19