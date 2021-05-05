自反修例事件以來，港府施政不時被批脫離民情。政務司司長張建宗今日回覆立法會一項書面質詢時卻指，香港出現亂象的原因是社會對一國兩制認知不深、沒有全面貫徹落實一國兩制，而且部份人的一國意識有待提升等。

經民聯盧偉國今日提出書面質詢指，港府近年處理反修例風波和疫情「所作的若干決策」與民意脫節，而特首林鄭月娥於2017年改組中央政策組（中策組）為政策創新與統籌辦事處（創新辦），中策組職責包括調查分析社情民意，故要求當局交代創新辦有何策略更好地在決策過程中顧及社情民意。

張建宗回應時雖表示「管治者聽取和回應民意固然責無旁貸」，但推說「強化管治是一項複雜的工作」，「負責任的政府亦需平衡民意和政策及其他考慮」，因應實際情況採取不同方法和措施。張更引述林鄭指，過去兩年香港出現亂象，政府施政舉步維艱，「最根本的原因是整體社會沒有全面貫徹落實『一國兩制』，也沒有及時有效撥亂反正，維護國家安全，落實『愛國者治港』的工作」。

他續指，社會認知一國兩制不深，部份人的一國意識有待提升，又有「別有用心的人刻意誤導大眾對於中央和特區關係的了解，使香港在過去兩年面對前所未有的嚴峻挑戰」，認為要令香港「復元」就要改善一國兩制落實的制度體系，而《國安法》和「完善」選舉制度「不但恢復了社會的穩定，讓『一國兩制』重回正軌，亦提供了有利環境讓特區政府改善施政，提升管治效能，更好地做好政策制訂和解說工作」。

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