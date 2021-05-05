觀塘裕民坊昨被近百名白衣保安重重圍封，只為清走一名死守檔主。執達吏及地政總署今（5日）迅即再出手，在死守戶許美和的「安記皮具」店舖外，張貼非法佔用及遷出通知，設本月12日為死線，預告將再驅趕及清拆有關土地上的人或物。

昨日百人封舖趕走散貨場檔主林先生後，裕民坊只剩餘張太的果汁店及許先生的皮具店2個死守戶。許的舖頭門外今被貼上通知，包括司法機構的遷出通知書、地政總署的不法佔用通知及法庭的管有令狀等，規定許於本月12日前，停止佔用裕民坊42A地下、上層及下層部份，並將物業交還政府。

舖主變租客 捱貴租兼扣賠償

關注團體「活在觀塘」表示，該舖位為許氏兄弟繼承父業之地，經營已半世紀，是本地少有的皮帶工匠。惟市建局的重建方案，將許「由舖主變成租客，且租金高昂」，加上局方扣減賠償，憂許無法延續手藝及維生。

團體創辦人袁智仁指，許今向法庭申請暫緩令，期望爭取時間與市建局對話。袁指，許表明會於12日前繼續營業，又指許期望不被「安置」於「裕民坊」商場內，望在觀塘街舖中繼續祖業。

袁及後指，今收到遷出令的許先生已趕不及向法庭申請暫緩執行，因需要經入誓章及提交理據等程序，料法庭審批後已逾死線12日。袁續指，許現只能再嘗試聯絡市建局求情通融。

另一死守戶、經營果汁店50多年的張太昨對記者稱，其丈夫早年已大花數十萬元買舖，曾經營校服生意，惟因生意未如理想才轉賣果汁小食。她指未懼政府告票，會繼續營業。

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