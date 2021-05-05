變種病毒襲港，加上各行各業須定期強檢，深喉唾液樣本收集包供不應求，卻疑被人藉此圖利。有人於拍賣網上販售樣本包，收取每個約25元的「代取費」，部份賣家更聲稱有「存貨」，可預約於港鐵站交收或郵寄送貨。食衞局回覆，最近數周收回的樣本包約為派發量的一半，呼籲市民毋須過度索取樣本包，更不應轉售圖利。

現時市民可於指定醫管局門診診所、港鐵站及郵政局等地方，領取深喉唾液樣本收集包，費用全免。部份地點以自動派發機形式派發樣本包，市民拍八達通即可領取，但每人限取一包。樣本包限量供應，往往在短時間內就全數派出，市民隨時撲空。

規定每人限取一包 賣家聲稱有「存貨」

樣本包極度短缺可能源自有人藉此圖利。拍賣網站「Carousell 旋轉拍賣」上，有人販售相信來自各個派發點的樣本包，部份貨品圖片上印有「衞生署」字眼及標誌，每個收取約25元「代取費」。部份賣家聲稱有「存貨」，可預約於港鐵站交收，甚至設速遞到付或本地平郵服務。

據網站顯示，樣本包「銷情」不俗，當中不少已經成功售出，更有疑似買家留言讚揚賣家「準時」。部份賣家不止一次出售樣本包，拍賣紀錄顯示有多次出售紀錄。

食衞局樣本瓶收回量僅及派發量一半

食衞局回覆，最近數周政府每日平均派發3萬至4萬個深喉唾液樣本收集包，但每日收集的樣本瓶數目平均少於2萬個，約為派發量的一半。局方呼籲市民及機構毋須過度索取樣本收集包，更不應轉售圖利。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）