有關於立法會議員民望的民意調查顯示，在建制派主導的立法會中，最多人提名的議員是民建聯主席李慧琼、第二是新民黨主席葉劉淑儀；而獲最高評分的則為葉劉淑儀，惟得分不足40分。有學者認為，以往民主派議員獲得的評分高，反映「忠誠」並非必然受市民歡迎，而議員缺乏反對聲下，建制派議員「都幾是但，爭在冇好似人大式拍手掌支持。」

香港民意研究所於上月7至9日，以電話訪問形式先就議員提名訪問1,003位香港居民。獲最多人提名的首6位議員，分別是李慧琼、葉劉淑儀、經民聯梁美芬、無政黨謝偉俊、熱血公民鄭松泰和民建聯葛珮帆，當中李慧琼及葉劉淑儀分別獲22%及16%受訪者提名。

之後民研再訪問1,004名香港居民為被提名議員評分，結果葉劉淑儀以39.8分居首，創下她自2019年3月以來新高，屈居第二的獲39.5分的謝偉俊，惟謝的評分是他自2010年4月有紀錄以來的新低，至於第三名李慧琼就獲38.6分，同樣創下她自2019年3月以來新高，去年10月上升6.4分。至於非建制派的鄭松泰以28.3分首次上榜。

陳家洛指港人認為「改革」選制下管治難有改善

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，上述議員的提名比例相對較低，大多均為政治團體領導，故曝光機會較多，有獲提名議員的提名比例不足10%，「仲要入到圍先好笑」。他對鄭松泰入圍亦不感詫異，因議會在建制派主導下，鄭的曝光率增加，「因為你做一個新聞報道下，點都要搵啲人講吓嘢嘅。」

陳家洛又提及，以往民主派議員的評分較高，遠超現時評分，從數據反映「忠誠」並非必然受市民歡迎，指在議會缺乏反對聲音下，建制派議員「都幾是但，爭在冇好似人大式拍手掌支持」，認為他們的「忠誠」並沒轉換成市民高的支持度，但他認為須視乎民研下一輪的調查，再作客觀評估。他相信選舉制度「改革」下，港人會認為管治難以有改善，「冇競爭又點樣進步」，認為調查值得再作關注。

受訪者認為「一國兩制」不適用台灣

另外，香港民研亦就台灣及西藏問題進行調查，結果顯示只有32%受訪者贊成台灣獨立，較去年10月的41%少，反對的比例則由去年10月41%增至50%，至於對兩岸統一信心正面比率減去負面比的淨值，由去年10月負38%升至負18%，創2014年以來新高，認為「一國兩制」適用台灣的淨值由負45%升至負23%。西藏獨立問題方面，57%被訪者反對西藏獨立，僅19%受訪者贊成。陳家洛認為，數據反映港人認同「維持現狀是沒有辦法中的辦法」，但相關數據持續負水平也令人感憂慮。

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