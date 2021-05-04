無為無策之日本政府防疫，讓東京奧運站在最後關頭。日本政府自4月25日至5月11日對東京都、大阪府、京都府與兵庫縣發佈緊急事態宣言，這次宣言被日本老百姓叫做禁酒法。政府對宣言下的一都兩府一縣的餐飲業，強力邀請供酒的店舖停業，不供酒的晚8點就收工。職棒、相撲等體育項目都舉行無觀眾比賽，戲院被全面封掉。政府以為之前的宣言不夠有效，宣言下不少餐飲業不聽政府邀請而照常營業，體育娛樂項目堅持一半觀眾舉行。這導致了疫情擴大，故這次附上了30萬日圓的罰款來強力推動防疫措施。

日本正處一年內放假最久的黃金周。國民都想外出，但被政府關在家中。多數人已忍不住超過一年的無聊日子，宣言發佈以後，東京都民馬上跑到隔壁的神奈川縣、埼玉縣與千葉縣享受夜生活。關西地區的兩府一縣市民都一樣跑去隔壁的不在宣言下的地方。

全民期待很久的疫苗也拖拖拉拉。目前打好疫苗的只有全日本人口的1%而已。一些地方政府4月26日開始受理打疫苗預訂，但不少地方政府因中央的朝三暮四，沒法做好充份籌備，故呈現出整天預訂電話打不通等大洋相。第一批受理的只限制於長者與醫療有關人員，他們打好兩次疫苗要等到5月底，再開始給普通老百姓打。目前日本沒有一個人看得出全民幾時能打完兩次疫苗。

日本主流民意都懷疑這次宣言到底有效否，為何自4月25日至5月11日之17天怎麼那麼短？感染病毒至病發有一兩周潛伏期，17天根本控制不了。但政府方面另有重要考量，5月17日國際奧委會主席巴赫將訪日討論疫情下怎麼開奧運的事宜。政府是為了他來日而縮短緊急事態宣言時間的，並沒基於疫情與科學考量！日本組委早已決定不招待國外觀眾，目前焦點就在國內觀眾。奧組委會長橋本聖子透露已到時候研究是否招待國內觀眾，這次會議要談的就是這點。

巴赫來日前跟日本奧委、組委與東京都知事等領導開了視像會議。他在會上說，歷史上日本人顯示了不屈精神，日本人有克服困境的能力，有這個能力就在目前困境下也能如期舉行東京奧運。這發言惹起了日本老百姓的怒氣，疫情下已過了一年以上的苦日子，又宣佈了緊急事態，還不知幾時能打疫苗，這樣困境下怎麼舉行奧運？日本主要媒體民調都顯示七到八成民意願意再延期或終止，巴赫的發言又提高了這些反奧心聲。

順應民意取消或成勝選捷徑

現在日媒開始鬧首相菅義偉與東京都知事小池百合子之間的奧運之役。日本主流民意都不支持東奧如期舉行的情況下，誰先決定東奧延期或終止，誰就在今秋的選舉上獲得絕對有利。死對頭的他們倆企圖讓自己發延期或終止的第一聲，因發第一聲就能獲得日本主流民意的支持。故延期或終止奧運之第一聲變成了左右日本政局的最重要因素，也可以說是爭取首相寶座之捷徑。

政府新冠肺炎病毒對策會議分科會會長尾身茂4月28日在眾議院厚生勞動委指出已到時候該討論舉行東京奧運與否。除了政府、東京都與日本奧委與組委還堅持東奧如期展開外，醫學專家與民意都不支持。政府無能無策導致的猛火一般的疫情又強化反對東奧之日本無辜草民之心聲。

日本奧委與組委大本營每逢開會，市民團體衝到那兒展開反對活動。他們激烈的反對活動叫筆者想起61年前之噩夢。1960年時任日本首相岸信介要修訂《日美安保條約》，本想招待時任美國總統艾森豪威爾來日。但大學生為主的日本進步派強烈反對安保條約修訂，為了粉碎修訂展開了大規模反對活動。白宮發言人為了協調美國總統到訪而先來日時，無數大學生衝到羽田機場包圍他坐的轎車，他只能坐直升機脫離機場。不知現在的反奧活動有否61年前學生的力量與憤怒，也不知巴赫來日時他們能展開甚麼樣的反對活動，但東奧已站在最後關頭，這無疑是鐵一般的事實。如奧運萬一如期展開，筆者怎麼都設法避開，根本不會打開電視。這麼跟政治有深深關係的黑金奧運已完全丟失了奧運精神，遠遠不如在互聯網觀賞香港賽馬。

甘粕代三

日本資深媒體人