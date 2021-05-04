【本報訊】死因裁判官昨散庭前，特別慰問子駿媽媽，鼓勵她多參與社區活動，分享照顧自閉兒的經驗。無獨有偶，連日研訊看見多名有相同遭遇的媽媽到庭旁聽，其中一直細心抄寫筆記的林女士（化名）坦言，「我自己都有自閉症嘅仔，真係同理心」，兒子與子駿一樣發展遲緩，有輕度智障。她前來旁聽，除希望給子駿媽媽支持，亦想看看法庭如何處理她們最關注的院舍不足問題，更希望爭取興建小型家舍，讓一眾有自理能力的自閉兒融入社會。

林女士的兒子已30多歲，她一直在旁照料，林指明白子駿媽媽將兒子寄託在院舍是何等心痛，看見對方猶如看見當年的自己。說起兒子，林女士總是一臉慈祥。她說兒子出世時很健康，眼仔睩睩，後來發現他行為異常，不懂說話，她才找醫生。

她坦言「3歲先接受佢係自閉症」，當時身旁的人都沒有照顧自閉童經驗，不知從何入手。幸好當年南葵涌有一所訓練自閉童的中心，師資良好，有護士陪同學習，更安排心理專家解答疑難，惟基於「皮費太貴」，政府早已關閉中心，現時自閉童只能送到一般特殊幼兒服務中心，欠缺專業訓練。

難忘子因壞交通燈喊不停

林稱兒子年幼時與子駿一樣，很嘈、很活躍，情緒起伏很大，她費盡心神想辦法改善，「湊得好辛苦」。她笑說：「我哋啲仔，你乜嘢都可以冇；如果冇咗個無綫電視，佢嘈到你要修返個畫面有為止。」

她憶述，當年家住荃灣，窗口外望可見到三組交通燈，「每一組燈有八粒燈，好遠都睇到」。某天其中一盞燈壞了，兒子發現後，晚晚望着壞了的燈在哭；殊不知「喊吓喊吓又壞多粒，更加喊」，一輪猜測後才發現，原來是壞交通燈惹的禍。她惟有致電不同政府部門要求修理，但沒有人跟進。

兒子喊了持續一年，某天突然又不再喊，因「嘈第二樣」，可能是壞電視、可能是無水。林笑言，當年過着非人生活，現在回想起來，笑中有淚。

她最近替兒子申請輪候政府資助院舍，惟她坦言這些宿舍並不適合兒子，「但我哋冇得揀」。她指兒子可工作、可沖涼自理，但無法獨居；若把他送入院舍，定時睡覺、定時工作，情況「打倒褪」。

她最希望爭取兒子在「社區住」，望政府設立「個案經理」的服務，並興建小型家舍，讓如她的兒子般有能力自理的人士入住，由經理跟進他們的生活，真正融入社區。林預計兒子15年後可獲安排資助院舍，與兒子相處的時間開始倒數，「15年後去到50歲，我更加老喇。」