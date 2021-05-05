今日確診感染N501Y和E484K變異病毒株、居於鰂魚涌康怡花園N2座的46歲菲傭，在確診前17天（4月18日）曾接種第一針BioNTech疫苗，成為本港首宗針後染變異病毒株個案，再次引發公眾對疫苗效用的關注。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，雖然變異病毒株會令抗體水平下跌，但打針至少保護患者免受嚴重感染，市民仍應接種，惟切記疫情尚未「清零」，外出應時刻戴好口罩、減少「除罩」時間。

曾祈殷表示，接種一針BioNTech的保護力約為五成，其抗體水平對英國或南非變異病毒株會稍為下跌，可以預期接種者感染變異病毒株的個案仍會斷續出現。

但他稱，疫苗主要預防感染後出現中至重症的機會，而康怡花園的菲傭（第11793號個案）正是沒有病徵，不排除是疫苗發揮了保護作用。

他指，接種疫苗仍然是最佳方法，加上BioNTech有足夠醫學文獻，證明接種兩針後再隔14天，抗體水平對英國、南非以至巴西變異病毒株產生作用。

連同這宗個案，本港錄得最少3宗社區接種疫苗後感染COVID-19個案，1宗接種BioNTech、2宗接種科興，包括一名38歲男督察接種第一針科興後3日確診，以及一名63歲、居於屯門友愛邨愛暉樓2座的男子，接種兩針科興後8日出現病徵，隨後確診。

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