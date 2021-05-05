政府今早公佈，因應有兩名帶有變種病毒的菲傭分別居於康怡花園N2座及薄扶林豪峰，兩座大廈所有居民要入強制檢疫21日。有居於豪峰的私家醫生今早向《蘋果》表示，自己已接種兩劑科興疫苗，並經測試顯示有抗體；因職業關係每7日做一次檢測，全部陰性，不明為何現時仍要隔離，「我感染風險好低，要隔離21日好煩」。他指原本未來3周預約了跟進170名病人，突然今早接到要隔離的消息，急於安頓病人或找其他醫生臨時跟進。

該醫生表示，他接種了兩劑科興疫苗，其他家庭成員只接種了一劑疫苗。他上周已測試證實疫苗產生抗體，而且每7日有做一次檢測，全部結果陰性；加上日常工作非常小心，做足防疫措施。

他指，雖然變種病毒會令疫苗效用減低，但自己日常生活防疫意識高，相信感染風險低，不明為何接種兩劑疫苗後仍要檢疫21日。因他剛於昨日做了一次檢測，結果陰性，故今早政府9時開始為大廈居民做檢測，他不需要再做。

「隔離21日好煩」

他指，「要隔離21日好煩」，他坦言之前有朋友轉載入隔離營需帶物品，「唔係執嘢煩，係要安排啲病人」。他原定未來3周要跟進170名病人，部份病人如有癌症必須跟進，「要諗辦法，有啲病人睇開我，係呢個時候要睇佢，總之就大劑」。

該醫生又指，有鄰居早前跌斷腳，剛完成手術在家休息，仍要用拐杖才能勉強行一、兩步，也要定期做物理治療，現時要隔離21日，擔心他行動不便於隔離營內無人照顧，而且不能做物理治療影響康復進度。

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