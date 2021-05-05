因為民主派初選案，至今被還柙已超過兩個月嘅前立法會議員「慢必」陳志全，周日宣佈辭任主席一職，並退出人民力量後。人力副主席「錢錢」錢寶芬噚晚就喺D100網台節目分享話，人力全體執委都支持同理解慢必今次決定，又透露向來幽默嘅人力副主席「快必」譚得志得知慢必決定後，笑說：「我而家終於可以坐正（主席）嘞！」同場嘅快必太太聽到，亦不忘苦中作樂回應話：「你而家咪坐正咗囉，喺荔枝角吖嘛！」

錢錢又話，黨友其後探訪慢必，轉告佢知快必上述嘅反應後，見到慢必「有少少釋懷、放心咗」。錢錢仲話，慢必退黨嘅聲明出街後，唔少巿民都同佢講完全理解同支持，反應都算好正面。佢呼籲關心慢必同快必嘅巿民，未來可以繼續寄信去人民力量會址，佢哋會繼續幫手轉交畀兩人。

寫信給36人信件收集點

「慢必」陳志全、「快必」譚得志：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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