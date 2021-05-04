【本報訊】灣仔警區兩周內獲99名市民報案或查詢，稱接獲自稱警務人員來電，指他們涉及內地刑事案，要求他們提供提款卡密碼等敏感資料。警方昨指事件為騙徒冒警，並盜用兩名真實警員姓名和編號，包括一名退休警員及另一現職警長，兩人與案無關。案中暫未有人被捕，事主當中僅一名女醫護人員上當，損失9.5萬元。

警方指，上月21日至本月3日，接獲99名市民報案或查詢，稱收到陌生男子來電，對方訛稱是警察總部或商罪科警員，指事主牽涉內地刑事案，例如變賣個人資料洗黑錢、拖欠內地信用卡數等。其間，騙徒提供警員姓名和編號，更能講出事主個人資料，例如是全名、出生日期、身份證頭三位號碼等，試圖讓事主信以為真。

事主一旦否認涉案，電話便轉駁至一名操普通話男子，自稱內地執法人員，指事主觸犯內地法例，要作資產審查。騙徒利用事主急於自證清白心理，利用一個冒充內地部門假網站，或透過視像對話，要求事主提供身份證、回鄉證、提款卡或密碼等敏感資料，聲稱用作洗脫嫌疑。

27歲女醫護上當失9.5萬

警方接報調查，發現騙徒所提供警員姓名和編號，涉及一名已退休警員及另一位在職警長，但並非駐守警察總部。經調查，無任何警員曾接觸案中事主，該退休警及警長也與案無關。至於騙徒如何取得兩人姓名和編號，是否涉及外洩等，警方指相關資料在警方公開資料中可尋獲。

案中事主包括69女30男， 22至74歲，主要無業或文職人員。絕大部份事主收到電話後，懷疑受騙，隨即報案或向警方查詢。然而，有一名27歲報稱從事醫護行業的女子大意受騙，進入假網站提供資料，損失9.5萬元。目前案件列以欺騙手段取得財產，由灣仔警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕，仍在調查騙徒如何取得事主個人資料，有關假網站已暫停運作。根據警方數字，今年首兩個月電話騙案，較去年同期升三成，由93宗上升至122宗，同期損失金額亦升逾1.5倍，由約3,200萬元升至約8,600萬元。