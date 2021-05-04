【本報訊】香港仔華富邨昨凌晨發生扑車打鬥案疑雲，多名居民恐慌下報警，數輛衝鋒隊警車接報帶同盾牌趕到，才得知是便衣同袍掃毒行動。根據居民提供片段，當時多名便衣警從私家車及客貨車跳出，手持硬物狂扑另一私家車車窗至少45次才扑爆車窗，其間有警員大叫，「X你老母呀！你合作唔好玩嘢啦！」最終27歲男司機涉藏毒被捕。

便衣狂扑45下爆車窗拉人

昨凌晨零時許，一輛豐田私家車停於華富邨華安樓對開巴士站，亮起車頭大燈，司機在車上等待。其間一輛私家車及客貨車突然駛至，數名便衣警喝令私家車司機落車，惟對方未有理會。

居民提供片段中，兩名便衣警不斷以警棍狂扑豐田車窗，「你落車咪同你講咩事囉！」狂扑至少45下後，豐田車窗才被扑爆，司機自行落車。三名警員將司機按於車頭位置搜身，司機表示，「阿Sir，好簡單啫，你無啦啦走過嚟係咁扑我部車」，便衣警回應，「X你老母呀！你合作唔好玩嘢啦！」

警員其後上車搜查無發現，事件擾攘至凌晨四時，該名27歲姓梁司機通過酒駕及藥駕測試，但涉藏毒被捕，豐田被駛走帶署。警方指，西區特別職務隊於華富邨進行打擊毒品行動，發現豐田形迹可疑遂上前截停。但司機嘗試駛車走，隨即被截停。司機未有聽從指示下車，警員多次口頭警告不果，用警棍擊碎車窗並制服司機。警員於豐田附近地面撿獲約六克懷疑氯胺酮，司機被扣留調查。