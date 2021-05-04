【本報訊】連日來一直迴避記者鏡頭的子駿媽媽，昨日散庭後在立法會前議員張超雄陪同下見傳媒，明言希望政府增建資助殘疾院舍，「唔使啲細路仔等十幾年先有得住」。事發至今已近五年，子駿媽媽對於當年親手將兒子送入康橋，仍耿耿於懷，憶述當年子駿「喊得好犀利」，她不斷自責謂「點解我自己唔醒呢？」

子駿媽媽透露，自幼經常帶子駿行太古城，又會到海邊玩，「去玩具反斗城睇吓啲玩具，去感受吓啲沙」。她說子駿記性很好，擅長拼圖，比她還要厲害，又展示子駿年幼時的功課及獎狀，稱讚他字體端正，曾在繪畫及書法比賽、聯校運動會中獲獎。

事發前一天，由於子駿媽媽需往報名參與照顧自閉兒童的課程，且藥物已服完，故將子駿送回康橋。她憶述當日，「子駿轉車一落車就偷走」，她當時向子駿稱，再喊便送他入醫院。現在回想，入院反而不會發生墮樓事件。被問到對兒子的死是否釋懷，她說：「都要喇，都要釋懷。咁多年，要放低。」

張超雄斥政府懶理改善報告

張超雄則表示，《檢視院舍法例及實務守則工作小組報告》早於2019年出爐，內容建議政府改善立法標準，改善院舍服務，「但政府郁都唔郁」。他強調，就連業界也承認並願意改善現有院舍的不足，但政府卻毫無跟進，要求政府不要再顧左右而言他，盡快回應報告。

張又表示，每一個人都會老、都有機會有殘疾家人，亦有機會住入質素低劣的院舍，要求政府盡快興建合資格院舍及宿舍，「唔好令家人冇法安心。」

社署昨回應指，截至去年4月30日，分別有2,410及2,537人輪候嚴重及中度弱智人士宿舍，兩者的平均輪候時間為13年及10.6年。