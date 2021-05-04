本港5月4日初步確診少於10宗COVID-19，其中至少3宗屬N501Y變異病毒株，包括2名分別住在太古康怡花園N2座和薄扶林豪宅豪峰的菲傭。他們的住處在5日凌晨要全棟封鎖，早上強檢。衞生署指，康怡菲傭過去1年半都沒外遊，屬本地感染；但未知豪峰菲傭的外遊紀錄。2人本身是朋友，4月25日周日一同在中環一帶逛街，由早上逛至傍晚，亦有光顧干諾道的麥當勞；5月2日周日則一同光顧西九龍中心薩莉亞意式餐廳。

衞生署指，2名染疫菲傭均由強制檢測找出。其中一位居太古康怡花園N2座，與一位僱主的家人同住，自2019年10月就一直在港，故非輸入個案，而是本地個案。患者多留在家，每周2次到鰂魚涌街市買餸；在4月25日的假期，曾與朋友在中環一帶逛街，由早上逛至傍晚，亦有光顧干諾道的麥當勞；5月1日曾於天后一個鄰近維園的小公園休息；至於5月2日的假期，則與朋友光顧西九龍中心的薩莉亞意式餐廳。

另一位則為上述個案的朋友，居於薄扶林豪峰，其相關病歷仍在調查，目前已知她多數到堅尼地城街市，亦有與上述個案到過干諾道的麥當勞及西九龍中心的薩莉亞意式餐廳，另外曾於5月3日到過堅尼地城的大快活。

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