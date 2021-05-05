立法會大會今日（5日）恢復二讀《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例草案》，規管劏房業主濫收水費，下午經分組點票，於立法會二讀及三讀通過，即日生效。發展局局長黃偉綸表示，政府認同修例具阻嚇作用，有助減少無良業主濫收水費的機會。有關注劏房戶的團體歡迎修例，但亦促請政府要加強執法，否則草案只會淪為「無牙老虎」。

立法會經過1個半小時會議，於下午近4時，在席的功能團體及分區直選議員分別過半數贊成，三讀通過《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例草案》。該私人條例草案由工聯會麥美娟提出，訂明業主只能按水務署訂定的金額收費，違例者一經定罪可罰款1萬元，草案年初已獲政府同意，3月中於立法會首讀。

工聯會陸頌雄指，現時水務署住宅用水收費為首12立方米免費，其後按用量遞增，每立方米介乎4元至9元，但有調查顯示，有劏房業主向租戶收取每立方米13至22元水費，遠超於水務署訂定的水費。他稱現行法例雖已列明禁止出售用水，但仍存在灰色地帶，有業主以巧立名目的方式，用維修、保養供水系統等理由濫收水費，律政司亦難以檢控。他引述水務署稱，署方過往收到19宗有關濫收水費的投訴，但沒有一宗成功檢控。

廖長江憂業主改為加租

廖長江同意現行法例有漏洞，容許無良業主鑽空子，濫收租戶水費。他稱即使草案獲通過，有劏房租戶仍會擔心業主拒絕續租而不敢舉報，亦會有存心欺壓租戶的業主會選擇加租或濫收其他費用。他促請政府日後要將修例配合劏房租務管制，為劏房戶提供更大保障。

發展局局長黃偉綸表示，政府認同修例可減低業主濫收水費的機會，相信對部份業主有阻嚇作用，水務署稍後會約見關注劏房戶的團體及地產商宣傳修例，並鼓勵劏房戶加設獨立水錶。黃偉綸又指，水務署已增設熱線，方便公眾舉報，署方亦會主動巡查，如發現有違例情況會認真跟進。

關注團體：成效視乎是否有決心執法

關注基層住屋聯席成員李大成歡迎立法會通過修例，指草案向公眾及業主發出清晰訊息，表明濫收水費屬刑事罪行，要負上法律責任，又指罰則有一定阻嚇作用，「業主濫收嘅水費都冇1萬蚊咁多啦」。

李大成亦表示，草案成效視乎政府是否有決心執法。他稱曾協助劏房租戶向水務署投訴前業主濫收水費，即使水務署認為是證據確鑿，但署方最後回覆稱，根據律政司意見，署方不會檢控，惟未有解釋原因，變相成為「無頭公案」。李續稱，濫收水費的情況十分普遍，促請政府將來認真執法，「你求其走入劏房，10個有4、5個都濫收緊，最緊要係（署方）係咪真係肯告，畀業主睇得出條例唔係『無牙老虎』」。

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