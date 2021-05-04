【6.12周年案】

【本報訊】市民去年在各區紀念6.12一周年，引發警民衝突，一名大學研究員被指在旺角馬路上阻礙的士前進，昨承認公眾妨擾罪。辯方求情透露被告是社會科學博士，致力研究公共衞生議題，在柬埔寨、四川及本港等地服務社區，其研究如何控制肺炎疫情的論文更獲外國大學垂青，承諾撥款協助研究。

研究疫情獲外國大學垂青

主任裁判官徐綺薇指被告所為影響交通，若受阻者下車理論，或會引發衝突，演變成暴力事件；惟考慮求情後批准他繼續保釋，先索取社會服務令報告，本月18日判刑。

被告余柏康（33歲）原被控參與非法集結。辯方求情指被告以29歲之齡成為社會科學博士，曾在各大學任教，被捕後一年間研究如何協助社會控制疫情，獲外國大學承諾撥經費給他研究探討接種疫苗及副作用等。

辯方呈上多封求情信，其中有醫生透露被告在四川大地震後兩年間多次往返香港與四川，支援當地學校；有大學副教授讚揚被告是博士生中最優秀的1%，是熱誠、主動的有為青年，又創辦組織在柬埔寨落後地區興建學校與圖書館，並改善當地公共衞生。信件亦形容被告關注本港難民權益，曾擔任邊緣青年的導師，又協助新移民及少數族裔，不是活在象牙塔的學者。

被告也對本案感悔疚，親自撰信道「作為社會科學家，絕對不會向社會說謊，有責任向社會說出真相」，故此認罪，望法庭判緩刑。

案情指去年6月12日多人在旺角區聚集，有人叫口號及唱歌，一名的士司機載客後駛至砵蘭街與山東街交界，看到20至30人站在行車路上，其間被告等數人曾站在的士前。

案件編號：WKCC4251/20