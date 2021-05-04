【市建逼遷】

【本報訊】觀塘市中心裕民坊重建在即，但仍有三個檔戶死守拒遷。市建局昨向其中一檔戶展開清場行動，出動約百名保安圍封路面，通宵留守的檔主以鐵鏈鎖自己在店內抗議，最終被剪斷鎖鏈拖出店外。檔主狠批市建局令其一無所有，「我想死嘅心都有」。關注團體指，市建局未能做到所標榜的「以人為本」，扼殺小商戶生存空間。

留守檔主林先生（45歲），在裕民坊經營散貨場，售賣電子產品。事後他手纏半截鐵鏈指，通宵留守是想阻止被抬走，但保安清場時將鐵鏈剪斷。林直言不滿市建局賠償方法欠公平，「隔籬左右舖細過我，但賠償多過我，佢話因為我條路最少人，我就少一半錢。」他又指曾多番與市建局商討賠償，最終「傾完佢又唔會理你。」

三層鐵馬圍舖 手法強硬

林狠批市建局令他一無所有，現時月租只需4,000元，「幾辛苦先捱到一間咁平租舖頭做生意，維持生活，𠵱家一下子被搶走！」擔心將來難以捱貴租做生意。對於留守到清場一刻，有可能不獲賠償，他無奈稱，「冇飯食，攞綜援」，又形容對前路迷茫，「我想死嘅心都有。」

繼上月中執達吏到裕民坊收回留守單位，導致一名羅姓商戶爬上天台，企圖以死控訴後，市建局再採取行動，昨晨8時許，約百名市建局保安員陸續到裕民坊保安室及辦事處集合，搬運多箱頭盔及手套等物資入辦事處，準備清場。

一小時後，眾人換上恤衫西褲，戴頭盔及手套，在林先生舖位外，架起三層鐵馬圍封觀塘道部份路面，築成人牆，將其舖位重重包圍。約10時半，清場行動展開，保安員進舖將林先生拉出。

團體轟市建空談以人為本

一直在場監察的關注團體活在觀塘負責人馮炳德指，林如接受賠償，與拍檔攤分後約有90萬元，不過林不滿市建局拒絕與街坊商討賠償價及計算面積方法，「都唔肯傾，依然故我話係兩年前個賠償價，咁你大石砸死蟹，咁冇計囉。」批評市建局根本不是以人為本。

對於林拒依期遷出或冒不獲賠償風險，馮形容「公道自在人心」，現時林已心死，已不志在賠償，才會消極抵抗。他又指市建局出動大量人力物力清場，情況誇張，手法強硬，估計花在保安費用亦要十萬八萬，倒不如賠償給街坊。

市建局發言人指，執達主任及地政總署按既有程序，執行法庭頒下的「管有令狀」，收回觀塘道441號地下位處私人土地的違例構築物。清場行動前，執達主任多次呼籲林遵守法庭命令，立即離開，又清楚向他宣讀內容，並作三次警告，最後一次警告後，隨行工程人員協助剪斷林手上鎖鏈，協助其安全離開。

對於林聲稱其舖面積最大，賠償卻最少，發言人指該檔位是三個餘下違例構築物中最小一個，總面積只約5.6平方米。對有關注團體引述林意見，指市建局無與他溝通，發言人指，過去三年該局27次以不同形式溝通，有關指控全無事實根據。