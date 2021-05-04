依照習近平「兩個30年互不否定」理論，今年2月編寫出版的《中國共產黨簡史》，將文革與毛執政的前17年合併起來，翻了「燒餅」：「新中國成立到文化大革命結束的27年，是黨帶領全國各族人民艱苦奮鬥、發憤圖強、積極探索，取得社會主義革命和建設偉大成就的27年。」否定文革、平反毛製造的冤假錯案，一直是改革開放的標誌，鮑彤曾說過：「改革就是改錯，改毛澤東的錯。」現在跟打麻將一樣，一隻手就把一桌牌推到桌子當中，稀拉嘩啦重洗了，能不引起輿論的強烈反響嗎？

在建黨百年的濃烈政治氛圍中，有人感到透不過氣，有人感到興奮異常。曾為文革三號人物，又被毛澤東打倒，死於非命的陶鑄的女兒陶思亮，情緒複雜。80年代末她從醫生轉行從政，當過統戰部六局（黨外知識分子局）的副局長。曾備薄禮拜訪過梁漱溟；曾用當醫生20年的經驗「話療」過桀驁不馴，要改旗易幟的方勵之。今年2月她呆在海南，寫了篇回憶文章，一下子就壓過毛派教授張宏良對百年《簡史》的讚揚。

文章題目《相逢一笑在梅州》，梅州是葉劍英的老家，內容是記述2007年5月，葉家子女邀請130多位開國元勳、將帥、前省部級幹部的後代到梅州參加葉帥誕辰110周年的紀念活動。陶思亮稱為「一次空前絕後的大聚會」， 一位元帥之子說「也就是葉家能做到，別人誰家都不行！」

葉劍英是文革中沒有被毛打倒的「台上派」，毛死後他協助華國鋒一舉殲滅「四人幫」，改變中國歷史。陶思亮描繪葉家「枝繁葉茂，五代人就有好幾百口。葉選平、鄒家華是國家領導人；葉選寧神龍一個，連江主席都戲稱他『老闆』；葉向真是著名的電影導演；葉選基、葉選廉……個個不凡。」

再看來者：「毛遠新來了；劉源、鄧林和我，代表『劉鄧陶』來了；『彭羅陸楊』的子女也來了。林曉霖來了（林豆豆也被邀請但沒來）。彭老總侄女彭剛也來了。1958年被錯誤打成『教條主義』的劉伯承元帥、粟裕大將、蕭克上將的兒子們來了。胡、趙、華家都受邀派了後代來了。向真前夫，大名鼎鼎的鋼琴大師劉詩昆也受邀來了。」中共太子黨家族來的差不多了，只缺西北幫子女，不知無暇，還是山頭阻隔。還缺胡溫的子女，因為他們不屬於紅色家族，只能稱為「官二代」。

來者幾乎都認識，不是同學，就是親友。聚會的主題只有一個，「相逢一笑泯恩仇」，泯掉文革之仇。

中國人，無論當官的、從商的、拿刀把子的、握槍桿子的、學者名流，還是打工的，看到這陣仗，都會感到自己是「炮灰」。

改變定性掀起風浪

陶思亮將文章發到微信朋友圈之後，反響巨大，當然她的朋友圈凡人少，一般人看到只能靠轉發。張鼎丞之女張九九發文批評陶的視角：共產黨就是要消滅皇帝、公主這些東西。再看「一笑文」就是公主視覺。把自己封閉在「紅色貴族」小圈子裏抱團自肥自嗨。她1966年10月1日上了天安門，當着毛澤東的面控訴軍隊文革落後，這讓林彪感到壓力，才迅速出台了《關於軍隊院校文化大革命的緊急指示》，這個文件首次以政策形式給造反派撐腰。作者正是揪鬥總後領導的造反派主力。張九九的文章已經揭發起文革老底了。

主張反思文革的馬曉力和羅點點都給陶思亮寫了私信。馬曉力曾經是陶思亮在統戰部的同事，因為對八九民運立場不同，與林楓之子林炎志離婚。她認為有些人永遠活在他們曾經最輝煌的那一段時光裏，他們永遠不會認真反思！若毛遠新和李訥能帶頭有點反思，對廣大信奉毛的老百姓該是多好的現身說法教育。他們永遠苟且在皇權的淫威裏不能自拔。她對於陶思亮也提出批評：亮亮的糊塗和內心的糾結都是擺在明面上的，她總想以泥瓦匠的身份去調和紅二的恩恩怨怨，總想化干戈為玉帛，化劍為犁。其實文革前後不同經歷，早已分化了，各執一端。

至於八九時聯絡七上將寫聯名信，反對開槍的羅點點，在微信群發文，認為對父輩的反思應該反思到1921年，今年正好是一百年。

朋友圈又發出陶思亮給馬曉力的回信，她說：我是閒來無事，嗑瓜子嗑出一個臭蟲來。我的右翼朋友是鐵心要推翻一座牆的，而我是修牆派。這可能就是我在文中表現出的「紅二代」情結的根源吧！但若說我是「權貴」，「優越感」，這不符合我的價值觀，否則我不會做公益30年初心不變。我拋出這篇文章，沒想到砸得自己滿頭是包，除了來自右的批評，更有來自左的謾罵，說我「一貫反M」，「毛岸英的犧牲是中國人民的巨大損失！否則也輪不到你們這幫龜孫們無法無天！」

在左右夾擊之下，陶思亮把自己的文章刪除了。一篇文章不僅在紅二代中掀起風波，網上幾乎是一片罵聲。可想而知，《簡史》把毛澤東的十年文革記到毛的功勞簿上，正在掀起多大的風浪，哪怕現在顯現的只是地火，人民的意志豈容褻瀆！

呂月

中國資深傳媒人