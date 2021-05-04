【風險為名】

【本報訊】民主黨前主席胡志偉正還柙，其父親本月中不幸去世，本周五晚上舉行喪禮，胡志偉早前向懲教署申請外出奔喪，希望送父親最後一程，但有民主黨人透露，懲教署至今仍未批准，更聽聞署方以風險為由，已初步否決申請，只容許他以Zoom方式視像觀看喪禮。該名黨友批評懲教署不近人情，指胡不是重犯，只想見亡父最後一面，質疑是政治決定。

胡志偉92歲父親早前病重，據知他曾申請到醫院探望父親，但遭懲教署拒絕，到本月中胡志偉父親不幸與世長辭，本周五晚上設靈，翌日大殮。據了解，胡志偉早前已向懲教署申請外出奔喪，希望送別父親，但署方至昨日仍未有正式回覆。

黨友：唯一原因政治打壓

胡志偉黨友稱，他們聽聞署方以胡出席喪禮可能有很多人在場，構成很大風險為由，已初步否決申請，只容許胡以Zoom方式視像觀看喪禮，以及見父親最後一面。

該黨友批評懲教署不近人情，指喪禮是閉門進行，「只有家人、朋友，連記者都唔畀入，點會有風險？」

而且胡之前已無法去醫院見父親最後一面，現只求在喪禮親自見亡父一面，「呢個係做仔最後要求，佢又唔係乜殺人重犯，仲叫佢用Zoom方式視像出席喪禮，咁對家人同死者都唔尊重」，他質疑是政治決定，「懲教署要做點會做唔到，唯一令我諗到原因係政治打壓」。本報就胡志偉向懲教署申請外出奔喪進展向署方查詢，截稿前未有回應。

根據懲教署網站公開資料指出，根據《監獄規則》第17條，所有在囚人士都可向懲教署署長申請外出許可，懲教署會因應不同個案，整體考慮各方面因素，包括該名在囚人士的刑期、罪行、犯罪背景、保安級別、公眾關注、越柙可能、服刑時間、獄中行為、現場人流、地點安全、與家人關係，以及其他因素等以作批核，保安風險是重要考慮因素之一。

在囚人士如果因為親屬病重或過身向院所申請外出探望或拜祭，院所會根據上述因素作出評估。

如申請獲得批准，在囚人士會由懲教人員安排並押解探望或拜祭他們的親人，其間在囚人士不可以與任何在場人士（包括親屬）有身體接觸。