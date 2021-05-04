【本報訊】政府去年2月徵用美孚饒宗頤文化館翠雅山房作肺炎隔離營，遭街坊遊行反對，三名男女被指有份堵路及襲警，日前受審後，昨被裁定罪成，須還柙至本月18日判刑。其中一名被告男生昨向法庭申請擔保外出，以便本周五應考文憑試壓軸一科，惟裁判官梁嘉琪拒絕辯方申請，僅着懲教署盡量安排男生考試，如署方無法配合才再申請保釋。辯方擔心男生還柙時無法溫書，梁官反駁：「你頭先話畀我聽準備咗好耐，都唔爭在一兩日啦」。

辯方求情指，應屆文憑試考生李佳俊（19歲）當日遭警員毆至頭破血流，事後患上創傷後壓力症、抑鬱症及發噩夢，需要服藥，以往個性陽光有活力的他性情大變，也影響他在運動上追求。辯方亦指，另外兩名被告陳惠欣（32歲）及陳曉陽（25歲）熱心社區事務，對案中鹵莽行為已感後悔，故為他們申請保釋候判或即日判刑，但同樣被拒。

官︰打警力度非意外

梁官裁決指，李及陳惠欣就面對在公眾地方造成阻礙罪爭議犯案者身份，惟警員證人在現場的觀察連貫，視線沒受阻，接納警員證供，裁定陳惠欣曾在馬路上揮手慫恿他人堵路，李則推垃圾桶出馬路。

李及陳曉陽另各被控襲警，其中陳曉陽審訊時爭議拘捕他的便衣警司陳子良使用過份武力，非正當執勤，令他誤會警司是「暴力廢老」。但梁官指警司曾大叫「警察，停手」，陳曉陽應知悉他是警察，卻仍打警司的臉。陳曉陽放棄掙扎時又謂：「我認輸啦，我唔輾啦」，梁官認為這已流露他有意攻擊，不接納自衞之說。辯方又爭議李並非刻意打警員高恩祺的臉，但梁官指高已多次警告，且論其施襲力度和位置，已可排除屬於意外。

案件編號：KCCC1687/20