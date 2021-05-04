【本報訊】中學生曾志健（健仔）前年10月1日在荃灣遭警員實彈射傷，被控暴動及襲警罪，及後宣佈流亡缺席聆訊，被法庭發出拘捕令。案發當日跑到健仔身旁查看健仔傷勢、被警員制服後大叫「救人先」的理工大學博士生邱宏達，事後亦被控暴動。案件昨於區域法院再訊，控方稱經商討後，暴動的控罪將修改為非法集結罪；其代表大狀亦表明被告將認罪。

獲准保釋候訊

被告博士生邱宏達（27歲）原本面對一項暴動罪，控罪原指他前年10月1日於荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。

控辯雙方於今年初案件提堂時已稱會就控罪作協商。控方昨日稱，已與辯方就答辯協商達成協議，罪名由暴動罪改成非法集結罪，被告亦會認罪，屆時將由資深大律師潘熙代表被告，要求三小時聆訊。

昨日邱由大律師黃宇逸代表，他確認經雙方多番努力商討後，被告會承認非法集結及一系列案情。區院首席法官高勁修將案件訂於9月16日正式答辯及求情，並要求辯方提早提交求情大綱及案例，控方則需呈上被告背景及刑事定罪記錄，協助法庭判刑。邱獲准以原有條件保釋候訊。

原本已將行裝交予家人的邱，聽到法庭批准他保釋等候答辯時，大聲回應：「明白！」散庭後，旁聽席多人特地走到邱面前拍拍他肩膀、為他打氣及道謝。邱散庭後與一眾友人用力相擁。

邱與曾志健本與另外四名被告同被控暴動罪，其後分案處理。另外四名被告的暴動案早前審結全數罪成，將於今日判刑。而中槍的健仔則稱已流亡。

案件編號：DCCC485/20