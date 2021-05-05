四名大專學生牽涉前年中文大學二號橋暴動案，其中在中大修畢中文及教育雙學位的女被告自辯稱，當日原本打算返回中大交功課，卻從社交媒體得知有校方高層到了二號橋，故飯後前往看看。其後警方突然發射催淚彈，她隨即戴上由旁人提供的眼罩面罩，「我第一次戴」，那刻專注在個人感觀上，並站在一邊感受，「所有觸覺對我嚟講好新，係我未感受過嘅事」。及後有人提醒她「阿妹快啲行啦」，未幾已被警方扯跌及用硬物攻擊，額頭唇內均有傷口，最終被捕。她曾於警署內要求取回iPad做功課，有警員聞言回應：「吓！仲做咩功課呀？」

第四被告鄧希雯（24歲）去年於中大修畢中文文學士及教育學士雙學位。她自辯指，案發當日清晨約6時，她回到中大圖書館，做兩份將到期的功課。辯方呈上中大圖書館發出的證明，顯示被告當日早上5時59分至6時11分曾三次拍卡進入圖書館。

鄧續指當日一直在圖書館內做功課，直至下午1時獨自午餐，其間從新聞得悉中大有校方代表正於二號橋，她好奇發生何事，於是前往二號橋「睇下發生咩事」，並指原先只打算觀察半小時左右，「如沒有啲咩就返去圖書館，因為我未做完功課」。

首次戴面罩 形容像在魚缸中

她途經迴旋處時，看見有人派發物資，並有人塞了眼罩、面罩、手套及手袖等物資給她。她指對方見人就派，附近亦有人領取，故她「拎咗就行」，並將勞工手套及手袖放入背囊，至於眼罩面罩則「掛咗喺條頸」。

當時她看見一群人「圍埋一堆」，但因未能擠進人群中，故只在外圍觀察。她稱當時氣氛尚算平靜，數分鐘後前面的人群散開，她才知道是校方人員離開。

其後馬路上的人開始向二號橋前進，有人推大型垃圾筒以及打開雨傘等。她站在一旁，形容「我未見過咁樣場景，呢度又係中大，我讀咗六年書嘅地方，我純粹想觀察下」。

突然，半空中出現白煙，緊接聞到刺鼻味道。她隨即戴上掛在頸上的眼罩面罩，「我第一次戴，我到而家都唔知戴得啱唔啱」，又謂「戴咗面罩，係我未有過的體驗。我聽得大聲嘅係自己嘅呼吸，戴咗面罩感觀大大被削弱，我好似喺個魚缸入面，或者好似潛緊水咁，所有嘢都睇唔清楚、聽唔清楚」。

她指，那刻她專注在自己感觀上，因為「所有觸覺對我嚟講好新，係我未感受過嘅事」，並站在一邊感受。此時，大批人突然回頭走，並有身穿黃色反光衣的人向她叫道：「阿妹快啲行啦！」她隨即感到背囊被扯，又遭硬物擊打三下。她用手掩面，跌在地上，聽到有人叫：「唔好打喇！佢都冇反抗！」其後她被警方拘捕。

否認持有長遮

鄧指，她當日由始至終手上沒有拿長遮，但警員將被捕人士帶到二號橋坐下時，有軍裝警向拘捕她的警員問地上的雨傘是誰，拘捕她的警員便指是屬於她。軍裝警更問： 「有冇改裝㗎？肯定冇？」又問：「邊度拎？」拘捕她的警員則指是她「左手拎住」。

鄧指，她沒有即場向警員澄清雨傘不屬於她，因當時搞不清發生何事，「個個行埋嚟，都搵警棍指下我哋，所以一直都冇出聲」。

及後在馬鞍山警署完成撿取證物及錄口供，等候時鄧主動向身旁女警詢問可否取回iPad做功課。此時女警稱：「你休息下啦，唔好做啦。」而旁邊的男警則指：「吓！仲做咩功課呀？」

鄧指，她有兩份功課未完成，當在警署獲准保釋後，她發電郵給助教，通知對方因自己被捕，未能完成功課，並自言手機已被沒收，要求對方代為通知組員，以及詢問可否遲交功課。助教則問她是否安全及需否協助，又稱功課不用交。辯方呈上師生電郵內容，並呈上她的兩份功課。

辯方大狀問，事件對她來說有否得著？鄧稱：「好抽離咁諗，除咗而家面對嘅司法程序及要面對嘅後果，係有得著嘅。我經歷咗一啲無預期會感受到嘅嘢，係回憶上、感觀上、係一個難得經驗。」她更指經歷被捕後，以此為藍本做了一份文學創作的功課。

她指，用感受作創作基礎一直是她的習慣，「會好好面對同正視自己嘅感覺」，又指當日留在現場，是因她在腦海中正尋找適當的字眼，「如果冇被制服、有紙有筆，我會寫到啲嘢都未定」。她又指，當日沒有任何意圖在二號橋附近參與暴動，附近亦沒有相識的人。

事後以被捕經歷創作 被質疑以示威者角度敘事

主控質疑被告呈堂的其中一份功課，是以第一人稱「我」作敘述，內容以示威者的角度敘事。鄧稱不同意主控說法，指「我」是一個複雜的概念，她將「我」代入一個當日出現示威者的身份角色行為敍事，並用抽離的「我」去看「客體」的我，以「一個靈魂嘅佇立，去望返件事」。主控則質疑，「篇文你想點寫就點寫」，其庭上的證供亦是「作出嚟」。被告否認。

對於被告稱因中大校方代表出現在二號橋而感好奇，主控問：「中大校方喺中大有咩咁好奇呀？如果有報道話有中大學生喺中大入口，會唔會令你好奇？ 你好忙喎咁樣，咁咪有小巴撞車你都會去睇？」被告則解釋，在新聞中看到，「咪代表有啲特別嘅事囉，我就係想知有咩事發生」。

主控再向她指出，她當日一早到達學校，是要參與「黎明行動2.0」，並有份參與二號橋的集結，直至下午現場演變暴動，她都參與其中。而手套及面罩等物品全都屬於鄧所有，並非別人給予。鄧一槪否認。

案件將於6月8日作結案陳詞。各被告繼續獲獲保釋。

【案件編號：DCCC362/20】

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