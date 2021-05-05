警方以涉違《社團條例》為由，要求民間人權陣線（民陣）提交資料，當中包括解釋民陣、支聯會等26個團體去年聯署給聯合國人權事務高級專員米歇爾・巴切萊特・赦里亞（Ms Michelle Bachelet Jeria）的原因。對此，聯合國人權事務高級專員辦事處發言人科爾維爾（Rupert Colville）今日回覆《蘋果》指，關注民陣被查一事。

去年12月10日，民陣有份聯署的「國際人權日70周年──停止酷刑 尊重人權」聲明，促請米歇爾・巴切萊特・赦里亞，根據禁止酷刑締約國的責任，就多宗酷刑指控作出調查及監察，包括要求中國政府及香港政府改善人權、停止濫捕等問題。警方日前要求民陣解釋參與聯署的目的及原因。

《蘋果》早前去信要求聯合國人權事務高級專員辦事處，回應有關聯署信會成為民陣與外國政治組織有聯繫的證據，以及如何看待民陣正面臨被取締的危機。

科爾維爾今日回覆《蘋果》指，關注民陣因參與聯署而被查一事，認為事件是在香港落實《國安法》後，公民及民主空間持續受打壓之中，並強調集會結社自由、言論自由是開放、容許公民參與的社會的「基本支柱（Fundamental pillars）」，必須按香港適用的《公民權利和政治權利國際公約》受法律保護。他同時提醒港府，所有人和團體都應可安全、不受阻礙地與聯合國及其人權機制接觸和溝通，當局有責任確保個人和團體不會因為與聯合國合作而遭報復。

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