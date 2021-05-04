【本報訊】N501Y變種病毒株襲東涌！29歲確診印度男與女友等三宗變種病毒個案，上月11日均曾到訪東涌東薈城及光顧東涌海堤灣畔食肆Curry Lounge，餐廳昨暫停營業並安排清潔公司消毒，附近餐館老闆批評防疫措施有很多漏洞，令印度男多次檢測仍可走入社區播毒。印度男確診新聞一出，重慶大廈即被拖累，有餐廳生意大跌九成。

Curry Lounge昨暫停營業，門外貼出英文告示，指因有確診人士曾光顧餐廳，因此需停業消毒清潔，至於確診者曾到訪的東薈城照常營業。

Curry Lounge經理麥先生稱，前日從新聞始得知確診印度男與女友曾光顧其餐廳，惟無接獲政府通知。「我哋唔知邊位客人、坐邊枱，暫時查唔到。」

由於餐廳當日閉路電視紀錄已刪除，無法得悉該兩位食客當日的確實位置，職員翻查入座紀錄，推斷印度男當晚與女友共兩人進餐廳，曾量度體溫無異常。麥生預計員工有檢測結果後，一、兩日內重開餐廳，屆時會每枱客人送口罩及搓手液。

重慶大廈餐廳生意跌九成

附近中式餐館照常營業，老闆吳先生指現時員工每周檢測一次，大部份員工已接種。對於印度男多次檢測仍可走入社區播毒，吳批評政府防疫措施「有好多漏洞，先會發生咁嘅事，高危地方畀佢入境一定唔係咁好！」

重慶大廈內昨門可羅雀，於大廈開設餐廳的Jacky嘆，「一日得兩、三枱客，淡到離晒譜，你話死唔死！」生意大跌九成。他預計大廈若21日內無疫情爆發，情況才會好轉。經常到訪大廈的印度人Jack指已接種疫苗，確診個案與重慶大廈無關，大廈近日無疫情，不擔心染疫。印度人Azhar說，不贊成政府強制特定國籍人士接種疫苗，認為涉及種族歧視。