屯門警察大興行動基地前年10月28日傳出不明氣體，附近居⺠到場示威，要求警方交代，當晚警方拘捕多人。其中4人被控非法集結及管有物品意圖損毀財產等三罪 ，案件今於屯門裁判法院續審。當日小隊指揮官接受辯方盤問，指當晚推進時不曾聽到代表拘捕的「Bite」指令，但曾收到指示拘捕現場「捉到」的人。辯方質疑如此做法，猶如警方不理會該人曾否參與集結或擾亂社會安寧，均會作出拘捕。

案發時為小隊指揮官的高級督察趙道謙，今早在辯方盤問下承認當晚最後一次推進行動中，只聽到用作代表衝前推進的指令「Charge」，沒有聽到代表拘捕目標人物的指令「Bite」。惟趙續稱，在行動前幾日曾收到指示，會拘捕在推進期間於良運街行人路上「捉到」的人。

辯方追問，如此是否代表警方不理會該人曾否參與集結或擾亂社會安寧，均會作出拘捕？趙則指拘捕與否是警員現場個人的決定及判斷。後來在控方覆問下，趙澄清指警員會作出基本調查後才拘捕，並非「喺街上嘅人都會拉」。

警員指不明白無犯事的人為何看見警員要跑

趙昨在控方主問時，曾指當日大部份聚集人士身穿街坊裝或深色衫褲，並戴上口罩。趙今於辯方盤問下解釋何謂街坊裝束，「男嘅短衫短褲、衣著顏色唔係純黑色、著拖鞋」、「女士都可以係呢種裝束，亦都可以唔戴口罩」。趙不同意辯方指鮮艷顏色衣服是街坊裝，又謂：「衣著鮮艷嘅人都可以參與非法集結，破壞舖頭或照雷射筆。」

另一名負責拘捕首被告梁舜君（49歲）的警員莫冠斌供稱，當晚他沿良德街向良運路推進，其間看見被告站在珀御花園及海麗花園之間的小巷，其身旁亦站有十多名人士。被告看見警察後，立即向輕鐵方向跑走。莫尾隨被告，追了約40米後，被告跑近一支燈柱右轉時絆倒。當被告嘗試起身再跑時，莫趕至將她制服，並以參與非法集結及違反蒙面法罪名將她拘捕。

莫供稱，當晚警方多次警告現場人士正參與非法集結，而被告當時距離集結地方只有約100米。莫謂：「時間已經係11點，唔相信一個人會喺多人非法集結、好多舖頭閂晒嘅地方逗留或流連。」又稱：「唔覺得正常人會想喺嗰度行街或休息。」莫揚言不明白無犯事的人為何看見警員後要逃跑，而且被告被捕後亦沒有解釋為何出現於現場，故有理由相信被告曾干犯相關罪行。

一年後補錄詳細口供

辯方庭上播放珀御花園閉路電視鏡頭片段，顯示有警員跑入該小巷進行驅散。莫在盤問下同意，鏡頭中不見被告出現，但解釋指「有可能嗰時睇得唔清楚」。辯方進一步追問下，莫再指亦有可能記錯被告當時身處位置及逃跑方向。

辯方質疑，莫於第一份口供並無提及上述追捕被告的詳細過程，卻能在事發後一年補錄口供時記得。莫語氣堅定謂：「冇寫到唔代表唔記得！」辯方續指，莫在警員記事冊上亦無提及詢問被告身處現場的原因，莫則回答謂：「呢個我遺忘咗。」

辯方大狀則表示警員在學堂應有學過「記事冊是保護執法者的最大武器」，更謂「我冇當過差都識」。莫同意記事冊能保障警員，但重申並非必定要寫。

休庭後，莫急步離開法院，並向庭外拍攝的記者表示：「影多啲，影多啲，唔該。」案件下午續審。

4名被告依次為家庭主婦梁舜君(49歲)及朱音音(40歲)、文員張贊華(30歲)及電腦技術員盧 文杰(33歲)。

控罪指他們於前年10月28日在屯門良運街與良德街交界一帶，與其他不知名的人 一起參與非法集結；而梁舜君、朱音音及盧文杰另被指於同日同地身處非法集結時面戴口罩，違反蒙面法；盧文杰另獨自面對一項管有物品意圖損壞或破壞財產罪，指他在同日同地無合理辯解下保管或控制三個士巴拿。

【案件編號：TMCC1953/20】

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