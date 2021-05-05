荃威花園R座一名菲傭驗出帶有變種病毒，政府昨晚圍封R座強制檢測，全幢居民需撤離檢疫，惟不少被強檢及進入檢疫中心的居民表示當局安排混亂。荃灣區議員趙恩來今早接受港台節目訪問時表示，接載居民的旅遊巴早已到場，但仍未安排居民離開。

朝令夕改安排混亂

趙恩來表示有居民清晨收到衞生署人員拍門通知，將在早上7時半至10時安排第一批居民前往竹篙灣檢疫中心。趙指，昨日下午消息公佈後，不少居民早已回家準備，惟至晚上7時突然圍封，擾攘一輪後晚上10時正式進行採樣，卻因黃雨關係衞生署人員須逐一上門採樣，令程序大幅延誤，至今晨5時收到查詢，仍有部份居民表示未有任何人員上門採樣。

趙恩來又指當局安排非常混亂，原本昨天下午通知會在現場設檢測站，但其後指要全體居民撤離。到晚上又變成圍封檢測，更一度稱早上7點可以離開，最終又改為全體居民隔離21天。

東涌映灣園第11座日前有人感染變種病毒，全部住戶須強制檢疫21天。 離島區議員李嘉豪今早接受電台訪問時表示，居民送往檢疫當晚的消息混亂，居民最初只是知道要做強制檢測，後來衞生防護中心才突然宣佈全幢大廈居民要檢疫，令居民無所適從。對於到過東薈城的人士需要做強檢，他認為為防疫做檢測無可厚非，但應有適當配套，擔心當局檢測負荷問題。

檢疫中心長期無人理 求助只能留言無回覆

有已送往竹篙灣檢疫中心的映灣園居民陳先生表示，當日凌晨12時到檢測站採樣，當時被告知約2小時後獲安排前往檢疫中心，惟在家通宵苦候約7小時一直無人理會，至早上8時許才獲安排送檢，亦有部份居民表示到達後在接載車輛等候逾2小時才能進入檢疫中心。

陳先生又表示，檢疫中心情況混亂，曾嘗試透過熱線和Whatsapp短訊要求索取食物及垃圾袋等物資，但一整天都未能聯絡工作人員，亦無法出房「求救」。陳先生稱曾就有關問題嘗試向當局反映，惟檢疫中心目前由民安隊管理，對方提議應透過熱線向負責統籌防疫的衞生署溝通，而接聽熱線的卻是食環署人員，只能留言向衞生署反映，但入營至今所有留言均未獲任何回覆。

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