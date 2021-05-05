網民前年11月連日發起「全港三罷」行動，示威者在各區聚集及堵路，其間多人被捕。一名中年廚師被指當晚在荃灣堵路及藏有雷射筆，早前經審訊後被裁定在公眾地方造成阻礙及管有攻擊性武器罪成。裁判官黃士翔今在西九龍裁判法院判刑時指，本案嚴重之處在於被告管有3支雷射筆，將雷射筆供給他人使用的風險不低，最終判他即時入獄8個月。

被告甄偉安（50歲）被控在公眾地方造成阻礙及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，控罪指他於前年11月12日在荃灣沙咀道239號外的公眾地方，與其他人設置路障阻礙車輛通過，並且管有雷射筆。

裁判官判刑時指，根據上訴庭在社運案件判刑覆核中訂下的指引，法庭在量刑時須考慮案發日期、地點及在場人士的行為。本案發生於社運高峰期，案發時被告與其他人在馬路上聚集，對該處交通造成不便。裁判官認為，雖然當時群聚站在馬路上叫囂，沒有作出非法行為，但仍須判處監禁，故就此判被告入獄1個月。

至於管有攻擊性武器罪，裁判官指案情嚴重之處在於被告管有3支雷射筆，可供他人使用；而其中一支達第四級，可在100米外對視力造成損害或釀成火災，另外兩支亦達3B級別，故就此判囚8個月。兩罪刑期同期執行。

辯方今求情時表示，被告沒有案底，有良好背景及穩定工作，亦是家庭經濟支柱，與家人相處融洽。

【案件編號：WKCC1102/20】

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