【本報訊】再有外傭完成檢疫後才確診及驗出帶變種病毒。患者上月在酒店檢疫21日後到荃灣荃威花園R座僱主家中工作，十多天以來曾多次接送僱主的女兒到荃灣區內幼稚園、琴行、公園及愉景新城等地。她因全港外傭強制檢測而確診，但體內已驗出有抗體，顯示病情已屬「水尾」，衞生防護中心未能確定她屬本地感染還是輸入個案。至今已有多宗社區變種病毒個案在確診時已有抗體，專家質疑酒店檢疫有漏洞而「走甩」個案。衞生署亦確認，華大基因曾替一名印度籍孕婦兩度檢測，卻未能發現她身帶變種病毒。

本港昨新增四宗確診個案，包括三宗輸入及一宗未分類的個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第11791號患者是44歲菲傭，3月31日由菲律賓抵港，入住灣仔帝盛酒店完成檢疫21日，其間檢測均呈陰性。4月21日由僱傭中介帶到灣仔入境處8樓辦身份證，之後到銅鑼灣一間診所做體檢。翌日到荃威花園R座僱主家中上班。

張竹君表示，患者十多天以來曾帶僱主子女到天主教領報幼稚園、荃威花園天韻琴行及葵芳新都會廣場的葉氏兒童音樂實踐中心等地上課，又曾到荃威花園惠康超市、公園及愉景新城。

華大基因兩檢印婦無發現

她又表示，她在5月2日因全港外傭強制檢測，到社區檢測中心採樣，但結果不確定，樣本交到衞生署再檢測呈陽性，CT值逾30，代表病毒量低。她入院後抽取的痰液樣本驗出N501Y變種病毒，E484K變種病毒測試暫未有結果，抗體亦呈陽性，代表已無傳染性。她不排除患者屬輸入個案，但亦可能是本地感染，需再觀察，惟患者帶變種病毒，為謹慎起見，她到過的地方要強制檢測，荃威花園R座居民要檢疫。

資料顯示，在社區變種病毒個案中，至少三宗確診時已有抗體，包括昨日確診的荃灣菲傭及尖沙嘴印裔女子，以及早前確診的堅尼地道菲傭，顯示不少患者可能在酒店檢疫時已受感染而未被驗出。被問及華大基因是否涉及荃威花園女傭個案，張回應時稱不清楚涉事的採樣承辦商，又指以往亦不時出現因病毒量低而檢測不出陽性的個案。

華大基因曾承認在1月12日至4月15日為檢疫酒店住客作第12日及19日的測試。堅尼地道菲傭於檢疫酒店的檢測亦由華大基因負責，衞生署昨亦確認尖沙嘴印裔女子酒店的兩次檢測同樣由華大基因處理，均無發現。華大基因昨未回覆查詢。華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭則在網台節目中辯稱，全世界無一個實驗室可以「一定唔會污染」，會盡力減少出錯。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，尖沙嘴印裔女子驗出抗體，意味她起碼在10日前染病，或在檢疫「走甩」，目前到染病末段，建議政府設入境人數上限。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為多宗外地來港個案流入社區才確診，令人擔心，質疑採樣檢測出問題，促全部檢疫酒店員工及有機會被感染人士做血清抗體檢測。港大教授袁國勇指採樣過程亦可能導致走漏，若部份採樣員只在鼻孔內一、兩厘米位置採樣，未必採到足夠的細胞。

康怡及豪峰凌晨封區

另外，昨日有約10宗初步確診，包括兩名經外傭強檢驗出的菲傭，一名居於康怡花園N2座的菲傭2019年12月已到港，平時會到鰂魚涌街市買菜。另一住薄扶林豪峰，曾到堅尼地城的街市及大快活。兩人相識，曾在4月25日、5月2日一起在中環由早到晚聚會，光顧過干諾道麥當勞及西九龍中心薩莉亞意式餐廳。

政府今凌晨零時15分宣佈引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）連封兩區，即鰂魚涌康安街16號康怡花園N2座內的人士及薄扶林道118號豪峰住戶，檢測料於今早9時後開始，同日完成。政府指由於兩幢大廈昨發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。