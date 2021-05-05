去年8月8日有市民在將軍澳一帶悼念科大生周梓樂墮斃一周年，其間有殘疾街坊推單車經過現場，遭在場軍裝警員截停，票控他在公眾地方沒有佩戴口罩。殘疾街坊一度向警員下跪叩頭，又謂曾向警員稱：「我係殘疾人士，我冇錢，畀次機會。」惟警員僅回應：「唔好扮嘢。」殘疾街坊不認罪，今親自到庭受審抗辯。出庭作供的警員聲稱，被告當時曾向警察叫喊「毅進仔、死黑警」。最終裁判官杜浩成推斷現場警員在高度警戒的狀態下，不可能在無緣無故被謾罵後誣衊被告無戴口罩，裁定罪成，罰款4,500元。

被告韓志昌，傳票內容指他於去年8月8日晚上7時25分在將軍澳唐明街與唐俊街交界公眾地方沒有佩戴口罩。被告現時靠每月二千多元的傷殘津貼為生，申請分期攤付罰款，杜官准許他分九期，每期500元繳付。

裁判官杜浩成裁決指，被告雖堅稱在警方截查前有戴口罩，但也承認警員曾示意他戴好口罩。而現場片段並無顯示截停前兩分鐘的事發過程，只見截查後「埋牆階段」。況且片段中確實見到被告的口罩只及人中位置，並無遮掩鼻孔；而年輕警員指示被告戴好口罩，被告隨後伸手將口罩拉高至鼻樑位置。

杜官續稱，如果被告當時只是推單車、沒有造成任務阻塞或滋擾，同時在場警員需要處理可能出現的社會事件，而相關事件亦引起媒體關注；在如此背景下，實在難以想像警員會因無緣無故的謾罵而將被告推向牆邊，繼而誣陷他未有戴好口罩。警方明知媒體在場，犯不着講大話。

杜官指，警員證供直接清晰，既無造作亦無誇大。由於被告沒有盤問警員，故法庭只能依賴錄像內容，如此非但協助不到辯方，反倒支持警員的說法可信可靠。而被告的供詞有違常理，若如他所聲稱般一直有戴口罩，何以又要理會警員指示，因此拒絕接納被告證供。

警稱被告口罩戴至人中位置

現時駐守將軍澳軍裝一隊，案發當日為東九龍第二梯隊第一小隊的警員20639劉綽然作供指，當時於10米外看見被告站在唐明街馬路邊，大叫「死黑警，毅進仔」，維時近兩分鐘。劉稱見被告的口罩沒有妥善遮蓋鼻子，只及人中位置，遂向被告大聲叫「戴返口罩」，並向沙展34124及警員9738指出被告沒有戴口罩，後來他返回崗位繼續工作。

約一分鐘後，他見同僚將被告帶往佛教志蓮小學外進行調查。另一警員向劉遞上被告身份證，劉於是向被告發出告票。此時被告突然情緒激動，向他下跪並說：「對唔住，係我錯。」

現時為九龍城軍裝巡邏小隊的警長34124陳特毅作供指，案發時見被告在唐俊街交通燈位的行人路，向警察叫喊「毅進仔、死黑警」，由於看見被告當時未有妥善戴口罩，情緒激動，於是將他帶往小學外牆安全位置作出調查。

被告指當時口罩「跌咗少少已即時戴好」

未有聘請律師的被告，沒有盤問控方傳召的兩名警員。裁判官杜浩成裁定案件表面證供成立。

被告選擇自辯，指當日在馬路上踩單車，有警員要他「上返行人路」，於是他由馬路走往斑馬線，在十字路口燈位等紅燈。未幾有四至五名警員推他往佛教小學，其中一名警員捉住他的手臂，要求他出示身份證。

被告續稱，當時口罩「跌咗少少，已即時戴好」，惟警員示意要票控，被告遂向警員謂：「我係殘疾人士，我冇錢，畀次機會。」被告並向警員下跪叩頭。惟警員著他站起來，回應稱：「唔好扮嘢。」

被告稱當日整個過程由「幽光媒體」攝錄下來，要求在庭上播放。其後杜官手持被告的手機觀看片段，片段中男聲旁白指當時被告與警員發生「爭執糾纏」，又形容警方動作「粗暴」。惟杜官指看不到主持人形容的情況，反而「保持一段距離，冇做乜嘢啊」、「掟佢埋牆，鏡頭睇唔到」，又指法庭不會依賴當中旁白的形容。

控方及後播放另一片段，其後盤問被告，被告同意當時口罩滑至人中位置，並解釋「掛住攞身份證，冇托返上去」，又謂「可能係推我時跌落嚟，唔係好記得」。惟他不同意在警長截停他時未妥當戴好口罩。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，佩戴口罩是指以口罩覆蓋口和鼻。

【案件編號：KTFS5/21】

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