【本報訊】法官勞潔儀昨透露，受害男女童在母親被捕後獲批保護令，現與姑婆居住，惟創傷報告指兩童不願多提案件造成的情緒傷害，對母親只有正面評價，更謂「母親從來都唔會嬲」。女童的醫療報告更披露，被告過往疑多次用熱水虐兒。勞官判刑後建議兩童應獲適當心理輔導，清晰指出他們並非令母親坐監的原兇，而是沒有過錯的受害者。

報告揭被告有虐兒前科

被告獲學校社工和丈夫等人撰信求情，內容均沒提及被告過往曾經虐兒。惟勞官認為撰信人若非沒得到充足資訊，就是沒向法庭說出真相。

醫療報告透露，早在2017年已有涉及女童Y的虐兒案。由於Y有語言遲緩問題，被告為訓練她說話，導致Y臉頰有瘀傷。當時有跨部門會議召開，Y獲批兒童保護令，交由外婆照顧，其後返家居住。

Y其後再被發現身上有燙傷，疑由母親造成，但事件最後沒被確立為虐兒案。及至Y因牽涉本案而入院，其間透露母親過往亦曾多次將滾水倒向她腹部、膝頭和前臂，但沒接受正式治療，只是在傷口敷藥。

辯方早前透露，受害兩童因接受兒童保護令而與母親分隔14個月，現感到迷失，Y只向毛公仔傾訴秘密，男童X則終日沉迷打機，他們均想念母親。創傷報告則指，X與Y現時生活良好，只是不習慣姑婆「諸多掣肘」的管教方式，對日後如何避免再遭受傷害沒有確切想法。報告續指，或許有待法律程序完成，二人才會覺得可以安全披露感受。