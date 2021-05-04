【本報訊】另一位同樣多日前來旁聽、年屆65歲「姨婆」，多年來一直很關注康橋之家的研訊。原來九年前，她曾將當時只得11、12歲的智障姨甥孫送入康橋，惟心裏掛念不捨，經常往康橋探望。眼見衞生惡劣、人手不足，「廁所好恐怖，好擠迫。起身漱口都冇，擠唔到牙膏」，最終還是將姨甥孫帶回家，親自照顧。

「員工叫女院友做嘢」

出世不久就被確診小胖威利症的彥仔，一直隨姨婆生活，因她的姨甥女即彥仔的媽媽「後生唔接受」，「我覺得無所謂，我湊」。彥仔曾入住康橋的前身沐恩之家，姨婆憶述院舍當時的環境，「廁所好恐怖，污糟、黑鼆鼆，啱啱院舍又沖緊涼，好擠迫，冇人理」。時任主管安排彥仔入住女子院舍，姨婆參觀後認為女子院舍尚算整潔，故一口答應。

姨婆起初萬般不捨，經常往康橋探望，「員工冇做嘢，全部叫女仔（女院友）做嘢」，由掃地、抹地、洗衫、煮飯、餵飯，全是女院友一腳踢，「餵食飯好似倒水咁」，就算派藥都是院友負責。後來彥仔被調往男宿，職員揚言「放心冇人蝦到佢，會教佢讀書」。惟姨婆發現床底一片狼藉，前後左右的院友都是行動不便，心想「梗係冇人蝦喇」，當晚便將彥仔帶回家。

彥仔曾謂：「起身漱口都冇，擠唔到牙膏」。姨婆不滿員工無耐性、不專業，她不期望彥仔住到「肥肥白白」，但基本三餐，漱口、清潔等是基本要求。縱使已繳交三個月院費，最終住了不足一個月便離開。外人眼中，姨婆把不是親生兒子的彥仔照顧得無微不至，惟她認為，「唔係照顧，係互相扶持，你幫吓我，我幫吓你」。姨婆透露，彥仔的病令他不會長命，壽命大概只有30歲。她喃喃自語計算，「佢𠵱家21，我65歲，咁我到時75歲，唔知邊個走先，我梗係望佢走先」，說畢忍不住大笑。