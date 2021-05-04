【派對房進駐 木工夫婦退場】

阿謙2006年已開始跟朋友在牛頭角租工廈單位玩音樂，現在則和太太在工廈做木刻，他一直沒有離開過這一區，從街頭搬到街尾，無論做音樂還是木刻，工廈始終是最理想的地方。

單位內一半是辦公室，另一半是木刻工場，擺放着重型的雷射切割機器，陽光從窗映進工場，窗邊的植物春意盎然，選擇在工廈做木刻工場，幾乎是市區內的唯一選擇，「唔會嘈到人，可以有個私人空間放鬆吓」。他覺得牛頭角工廠區有音樂band房、木工工作室、紋身室，橫街小巷充滿塗鴉，是一個次文化大熔爐。

工作室中不少家具都是在區內拾到的，因為附近有家具倉庫，他說經常會在路上看見「被遺棄」的家具，例如用了十多年的雲石桌，或是他正坐着的梳化，「十幾年前執到，仲用膠包住晒好新淨」。人棄我取，工廠區內經常可見，在藝術家眼中，很多東西也是寶物。

＂以前喺街只會聽到音樂聲，近年會有人喺街上醉酒喧嘩。＂

牛頭角跟觀塘工廠區雖然只是15分鐘步程，但性格卻大不同，觀塘近年出現大量被活化的工廈，廠廈變成玻璃幕牆商廈，牛頭角步伐雖然明顯較慢，但亦在轉變中，阿謙指從前這裏大部份都是藝術、木工工作室，現時很多都變成了派對房間，「以前鍾意呢度夜晚好靜，喺街上行只會聽到音樂聲，近年會有人喺街上醉酒喧嘩」。他已決定遷出工廈，「睇住啲租升，搬去邊就要再諗吓喇」。

【畫班導師難捨鄰里情】

幾年前Jasmine幾年前搬進葵興工廠區，因為想要一個可以安靜工作和思考的空間，那時她教畫班和辦art jamming活動，除了工廈根本沒有其他地方可以提供如此大的空間，她說單位是「搵食用」，而葵興區比其他工廠區是截然不同的，「唔鍾意觀塘，太多劏房，教班起碼700呎以上，但屯門又太遠，好難接觸學生」。

她在這區搬過幾次，喜歡葵興的低調，藝術家之間的結連是在生活中互相幫助而建立的，笑說自己是「華字輩」，即是租用了以「華」字為首的工廈，「係一種鄰里關係，會互相support、借地方，彼此照顧」，工廈鄰里讓她想起了小時候住公屋的情景，一方有難、八方支援，就如一個渾然天成的小城鎮。

＂我哋都無犯罪，無做不法勾當，只係想要一個空間啫，都咁難。＂

因為工作轉型，她於去年年底搬離了廠廈，最不捨的不是便宜的租金，而是這裏的人，「第一年入嚟，有個單位唔見咗貓，全世界半夜落街一齊搵貓，好齊心做好一件事」，貓兒最終也能找回，他們則變得更熟絡。工作至凌晨頭昏腦脹隨時能跑到鄰居去坐一回，其他人拍攝完畢又會到她那處去聊天。

晚上坐的士回工作室，司機會問她這麼夜還要到工廠區去，她只能含糊的說要工作。法例不容許工廠大廈作居住用途，Jasmine覺得實在太過時，廠廈「活化」不應只變商廈或商場，「法例應該進步吓喇，其實使用用途進步啲就夠，做商場幫唔到現有嘅用家，政府根本唔了解我哋真正嘅需要」。她認為藝術家使用工廈已有十多年，質疑政府完全沒有作出相關研究，文化藝術發展一直被嚴重忽視。

然而，租用工廈單位亦並非完全自由，有朋友教音樂，隔鄰租戶是寫字樓，所以不能在下午教班。但對畫畫的她來說，貨運升降機直達停車場實在是恩物，大型畫作和工具以板車搬運，不用逐件搬，「工廈真係好好！」台灣朋友到來，也盛讚香港竟有這般便宜和有趣的藝文空間。

「就算真係犯法，我哋都無犯罪，無做不法勾當，只係想要一個空間啫，都咁難。」她們一直低調，擔心自己的工作室曝光，所以不會像其他工廠區那般辦大型活動，只是每年聖誕節，鄰居之間搞個派對。

離開時正值下班時間，大連排道、工業街一帶開始擠塞，每個工廠區都有不同性格，而這種特性又是由活在當中的人建構出來。但由觀塘、牛頭角至葵興，若有一點相同，大概就是讓人咬牙切齒的塞車罷了。

【樂器導師：不容存在的生活痕迹】

經營網店的Doris近月在屯門工廠區開了第一間實體店，到達工廈外圍，分不清是A還是B座，繞了一大圈，才找到上平台的樓梯。這區廠廈的設計跟九龍區的大相逕庭，地下和一樓是商舖，二樓以上才是廠廈單位，地下商舖包括五金店、車房、食店、各類維修店等，一樓有類似的店，近期卻多了幾間另類小店，如紋身店、服裝店，她的店就在其中。

她的男朋友榮仔踩滑板，有時會約朋友在工廠區玩，直至朋友在此開了店，他們才知道有這個地方，如像發現了另一片天空。走到平台盡處，落地玻璃內全店粉紅，跟旁邊的維修和零件店格格不入，但強烈的反差又帶來一種驚喜。她說整間店的裝潢也由自己和榮仔一手包辦，店舖上手賣窗簾多年，接手時非常殘舊，「實用就得，啲料勝在夠實淨」。

＂如果要加租都無辦法，阻唔到，香港就係咁。＂

她從小於新市鎮長大，這種舊式的工廈，卻讓她感到無比溫暖的人情和社區感。室內裝潢、水電、冷氣，他們完全不懂，只能四處詢問，恰好鄰里間一應俱全，「隔籬就係冷氣師傅，我哋四、五點先返，佢已收工，咁我哋咪留低鎖匙畀佢自己入嚟整」。以鐵皮鋪地板，面積度錯了，鄰店又有老師傅𠝹鐵，20元立即幫他們做好。

開始時，她覺得周遭的人都很冷漠，慢慢才混熟，開幕時叔伯們甚至拿來啤酒慶賀，屏障一旦打破，熱情就傾瀉出來。平台上，種滿植物，為工廠大廈增添不少生活感。

「平台嘅位置大家一齊用，互相協商、溝通，唔使吓吓被人管理，大家跟隨潛規則，好有彈性，得閒食吓煙吹吓水，好鍾意咁生活化，前提唔搞到人就得」，榮仔覺得平台是這個地方獨特之處，走出平台就能認識不同的人。其實他是工廈常客，在觀塘、牛頭角和大角嘴也租過工廈夾band，幾年前甚至被地政總署人員跟上單位。

他和朋友教樂器，某天朋友帶學生到工作室上課，怎料被地政總署人員尾隨，「一開門就話自己係地政，要入嚟睇」。榮仔解釋，一些不能在單位內出現的物件例如梳化，一切有生活痕迹的東西也不可以存在，否則有機會違反工廈條例。

屯門工廠區的生態正在醞釀中，但偏遠也有好處，不像觀塘般被迅速「活化」，紋身、手作、設計店、滑板店相繼出現，他們亦很自覺，自己會否成為「士紳化」推手，「我哋都會擔心，作為外來人，會否將租金推高，令本來存在嘅小店失去生存空間」。榮仔擔心鄰居那些老師傅會不歡迎自己，亦跟他們談過，「佢哋話如果要加租都無辦法，阻唔到，香港就係咁」。只能等候業主發落，這就是香港。