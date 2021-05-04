【本報訊】觀塘市區重建計劃中，共106個裕民坊檔口須遷出，據知根據市建局的特別津貼及遷置安排，每戶最多可獲賠償約57至390萬元不等，當中91個檔主接受。活在觀塘發言人袁智仁指：「大部份檔主都係無奈接受方案，市建局只提出一個方案，無其他選擇，佢哋驚堅持到最後，一蚊都拎唔到。」檔主只是「佔用人」，並非業主，「呢方面最蝕底。」

4月中於裕民坊天台企圖跳樓的清潔公司檔主羅先生，他聲稱當局原先開出的最高賠償額約300多萬，但最終只有100多萬。袁指：「賠償要符合一系列條件先可以賠足，例如舖位面向，單係面向觀塘道或者裕民坊，兩者價錢可以差三分一」，即使開檔逾40多年，經營年期津貼也只能以最多30年計算。

新場雜費多 25萬元留位

另外，有15個檔主選擇於重建後商場內開業的回遷計劃，市建局提供半年免租期；其後作市值一半優惠租金及一半管理費寬減，為期三年。袁指在裕民坊時毋須繳交租金的檔主變成租客，以豆漿店為例，「搬入新舖後，竟然唔可以做堂食，以前做開24小時，𠵱家又唔畀做通宵，好多限制。」

以新安置的裕民里商場400呎店舖為例，月租2.5萬元，另加8,000元管理費，租戶遷入前還需支付10萬元至25萬元留位費，袁稱很可能將回遷計劃中免租和一系列優惠完全抵銷。