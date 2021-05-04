【疫情何時了】

【本報訊】港府擬要求續約或新到港外傭強制接種疫苗，勞福局局長羅致光更豪言：「佢（外傭）可以選擇唔喺香港做嘢」，惹來菲律賓和印尼領事不滿，觸發外交風波。作風強硬的特首林鄭月娥昨突然褪軚，稱聽到社會意見，強調措施未有定案，已要求勞福局重新檢視。移工團體質疑林鄭出口術暫緩打針，要求白紙黑字承諾撤回。

政府要求37萬外傭強制檢測，又擬日後續約時，要求外傭必須打疫苗，被外界甚至菲律賓外交部長炮轟是種族歧視。特首林鄭月娥昨早出席行會前見記者，主動提到事件，否認涉歧視，「所有防疫抗疫措施都係按住公共衞生和科學客觀咁推行，並不涉及任何歧視，無論係種族、語言、社會地位，都唔會有分別。」她強調外傭周日習慣聚會，而且主要負責照顧幼兒及長者，有較高風險，故採取強制檢測措施。

港府在未有諮詢各國領事下，單方面要求外傭「打針換約」，林鄭昨稱已聽到社會意見，會要求勞福局再研究具體情況，並且在過程中諮詢有關領事館，以及考慮僱主、僱傭方面曾經提出有關的問題，她強調，「目前尚未有定案。」林鄭又指每件事均有利弊，當局要權衡輕重，以公共衞生為主，冀外界認真客觀看待。

菲駐港總領事：隨時對話

港府突然「縮沙」，曾炮轟措施是種族歧視的菲律賓外長洛欽同步改口，於Twitter讚揚林鄭月娥反應迅速和明智。菲律賓駐港總領事館同樣感謝港府的理解，並已隨時準備好與港府及其他領事館合作，就有關問題作建設性對話。

印尼駐港總領事館亦已準備與港府對話，以確保所採取的必要措施是公正和非歧視性。

不過，印尼移工協會創辦人、國際移工聯盟主席Eni Lestar認為，林鄭單憑口講暫緩方案並不足夠，要求政府發出官方聲明，承諾撤回有關做法。Eni批評港府於今次事件上完全沒有提供討論空間，「沒有諮詢我們、甚至領事館，只自行決定他們所認為最好的」。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則指，疫苗面世至今僅很短時間，明白會有年紀較大，或有健康問題外傭不願接種疫苗，故不同意「唔（接）種唔畀續約」的做法。她歡迎政府再討論外傭打針方案，又建議政府可要求外傭續約前做病毒測試，以較「人情」方式取代強制打針。

至於外傭須於本月9日或之前接受強制檢測，負責運作採樣站的相達生物科技董事長招彥燾昨直言政府的安排令承辦商負擔很大，須安排兩成員工加班，才可以應付。招彥燾料最遲下周二，所有外傭會有強制檢測結果。

另外，截至昨晚8時的過去24小時，再多18,700名市民預約接種疫苗，較前日的21,600減少。前日亦有八宗送院個案，其中五人已經出院，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

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