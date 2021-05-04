【本報訊】華大基因再涉檢測「走甩」變種病毒患者。尖沙嘴美園大廈帶有變種病毒的患者是一名印度籍孕婦，上月初乘搭UK6395航班由印度來港，完成酒店21日檢疫後，走入社區九天，直至上月底進行第26日檢測才被揭發確診。衞生署昨證實華大基因曾為該患者進行兩次檢測，均無發現。該署高度關注承辦商之採樣及測試服務質素，會嚴肅跟進事件。

孕婦經七次檢測才確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第11789號28歲患者是一名印籍孕婦，4月4日乘維斯塔拉航空的UK6395航班由新德里抵港，該航班至今累計59人確診，佔全機150名乘客逾三分之一。港大病毒基因分析亦發現最少五類不同病毒，顯示機上出現超級傳播的機率較低。

張又指女患者在富豪東方酒店檢疫期間，同層無其他個案，其他層患者病毒類型又不同。之後她到尖沙咀美園大廈與家人同住，4月25日因腹痛到伊利沙伯醫院求診，當時病毒檢測結果呈陰性，翌日獲安排到伊院早期妊娠評估診所接受檢查。4月30日她到社區檢測中心進行第26日的檢測，結果不確定，經衞生署再驗才呈陽性並驗出帶N501Y變種病毒株，即該女患者經過七次檢測才確診。

張指患者CT值為34，病毒量低，抗體亦屬陽性，估計她早在印度時已染疫，界定為輸入個案。美園大廈已有77名戶送往檢疫中心，當局正跟進餘下六個單位。

衞生署指華大基因（BGI）在患者檢疫期第12天及第19天兩度採集她的鼻腔和咽喉合併拭子樣本化驗，負責採樣人員均為護士。

衞生署高度關注承辦商之採樣及測試服務質素，若外判承辦商服務質素未能達標，政府會嚴肅跟進，並按合約條款適當處理。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，衞生署檢視上門採樣員的抽樣方法有無問題，再為與女患者同期入住檢疫酒店的住客做檢測，看看是否帶有抗體。