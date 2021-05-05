綽號「佔旺女村長」的畢慧芬前年就2016年旺角騷亂事件中參與掘磚和縱火，被裁定兩項暴動罪成，判囚46個月。她早前就定罪和判刑申請上訴，及後一度放棄上訴，惟今日又向上訴庭要求推翻放棄的申請，自言受先天腦部疾病影響，不知為何會簽署放棄文件，又提出是聽從律師建議等理由。而在審訊中否認掟磚的她，今日庭上更自爆「有掟磚但冇掟傷警員」，又引用梁天琦案例，認為自己判刑太重，承諾「以後會乖」，冀可減刑。最終上訴庭駁回其申請，判決理由稍後頒下。

本案由上訴庭法官彭偉昌、原訟庭法官潘敏琦和彭寶琴處理。

畢慧芬（25歲）今沒有律師代表，親自向上訴庭提出申請，自言天生大小腦有異常綜合症狀，令她失控、記憶力差。她承認去年曾簽署文件，但「其實嗰下我係唔知自己做緊啲乜嘢，無啦啦取消上訴」，以為簽署的只是上訴文件。

上訴庭法官彭偉昌指出，畢就推翻放棄定罪上訴呈交法庭的誓章，只解釋謂「諗返轉頭唔想放棄」，與她庭上說法存有矛盾。畢及後稱是律師認為定罪沒有勝訴機會，建議她放棄，並將文件給她簽名，故她簽名時是知道放棄定罪上訴。

至於刑期上訴方面，畢慧芬指她於本案中被指縱火和掟磚，而除了有份掘磚交給其他人掟磚外，她亦自爆有份掟磚。彭官隨即查問：「有掟磚係乜意思？」畢回應謂：「掟好少，冇掟傷警員，唔構成暴動。」彭官聞言歎了口氣。

畢又引用梁天琦案判監6年作例子，指不少其他犯案人也僅判監半年至1年，偏偏她角色輕微卻被重判。她指自己是個「唔係正常而且特殊嘅小朋友」，當時甚麼武器也沒有，質疑控方不告她縱火或刑事毀壞罪，卻要告她參與暴動。畢越說越激動，反問：「係咪如果我而家用件褸襲擊姑娘，都係暴動吖？都要判我3年幾4年？」

她又謂希望可盡快出獄與家人團聚，聲言經過今次事件，「以後都唔敢，出返去會好乖」，承諾不再以暴力傷人或令社會混亂。

律政司代表回應則指，原審法官練錦鴻判刑時沒有以畢有份掟磚作基礎，若當時有此元素，刑期將更重。而本案判刑已考慮畢的身體狀況，有很大幅度刑期扣減。上訴庭三位法官考慮後，駁回畢的所有申請。

【案件編號：CACC355/19】

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