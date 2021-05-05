中五男生「健仔」曾志健前年10月1日在荃灣遭警員射實彈槍傷，連同另外6人被拘控暴動罪，其中3男1女早前在區域法院經審訊後被裁定暴動及縱火等罪名成立，還柙至今天判刑。辯方求情指被告於案中並無實質傷害警員，惟法官練錦鴻質疑被告在行人路上縱火，是否有意圖傷人；辯方則稱被告犯案只為阻礙警方推進。案件押後至下午宣判。

本案有7名被告，受審罪成的4人是陳珩（40歲）、陳金國（20歲）、李振文（26歲）及女被告郭小琴（23歲）。各人今晨應訊表現精神，李及郭在犯人欄內不時帶笑望向公眾席，李並隔着犯人欄與法律代表交談，其間有講有笑，又向聲援親友點頭。

今天律師席上可見人權律師關尚義（John Clancey）的身影。他曾因涉嫌參與民主派初選、被指違反國安法被捕。據了解，他是本案其中一名被告的事務律師，協助向大狀作出指示。

首被告與精神分裂妻子離婚後 仍同住照顧前妻及年邁外母

代表首被告陳珩的大律師求情指，被告雖在學業及工作上不算很成功，但他沒有放棄，2009年起一直努力考取不同資格及證書，以協助求職，最新一份證書於今年取得。

大狀又呈上被告父母、岳母及教友求情信，其中岳母信件指出，其女兒即被告前妻由17歲起患有精神分裂，需每天服藥及按時覆診，於20歲未婚懷孕產子，因兒子有自閉及過動症，前妻無力照顧，已交院舍託管。

岳母求情信續指，女兒病發時會發脾氣甚至向母親動粗，嚴重時需要住院。女兒與被告結婚後，被告遷入同住，肩負照顧妻子及岳母責任，亦對妻子產下的自閉兒子視如己出。被告雖於去年與女兒離婚，惟被告依然繼續同住，對前妻及岳母不離不棄。

辯方認為，過往40年無案底的被告肯盡心盡力照顧精神病人，顯示他有良好品格，望法庭盡量輕判。辯方指已向被告解釋相關案例，被告知道大約判刑範圍，案例最輕判囚4年多，亦有判監5年。

辯方指出，被告受審時爭議事項不多，節省法庭時間，被告犯案亦無實質傷害警員。惟法官練錦鴻質疑，被告在行人路縱火，何以見得沒有傷人意圖？辯方指根據被告的招認，他犯案目的是想阻礙警方推進多於傷人，而案發時被告與警察防線有一段距離，當時行人路上主要是示威者居多，事件中無人受傷。

女被告確診患有創傷後壓力症

次被告陳金國的大狀求情指，被告的校長、老師、女友及前僱主均寫信對他作出高度評價，形容被告熱心助人及有責任心。無案底的被告受審時只爭議有否參與暴動，對事件屬於暴動沒提出異議，節省法庭時間；加上背景報告所述被告熱心參加義工服務等，希望法官盡量輕判及酌情作進一步扣減。

第三被告李振文的大狀指，被告會見感化官時並沒有討論案中事件是否犯法，相信被告與感化官溝通出錯，對報告內容有輕微爭議。被告無案底，本案是他人生中首次遇到同類事情，而他受審時亦無爭議現場發生了暴動。

辯方指按照法庭裁決，被告雖是共同犯罪者，但無證據顯示他有使用暴力或擔當領導角色，參與過程中亦無干犯其他罪行，身上搜出物品並無威脅性或攻擊性，望法庭在可行範圍內採取較寬大的量刑。

最後一名受審後罪成被告為案中的第五被告郭小琴，她的代表大狀上周向法庭呈交40封求情信，今在庭上透露其中一封是醫生確診她患有創傷後壓力症（PTSD）的信件。辯方指報告反映被告有良好品格，長時間以志願者身份服務社會，感化官也認為較輕判刑對被告更生有利，希望法官盡量考慮感化官意見。

本案其餘3名被告是「健仔」曾志健、博士生邱宏達，以及馮清華。健仔和邱已分案處理；馮早前缺席聆訊，已被發拘捕令通緝。

【案件編號：DCCC868/19】

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