本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

早前連續3日錄得本地「零確診」之後，昨日（4日）斷纜之餘，更令本地疫情再起暗湧。昨日增加4宗個案，當中雖然3宗屬輸入個案，另一宗則為可能本地個案，但包括該可能本地個案在內，有2宗個案患者在完成21日的酒店檢疫後才確診。

昨日的可能本地個案，為一名在荃灣僱主家中居住的菲律賓外傭，患者早於3月底到港，在完成21日檢疫後仍未發現病毒，至日前外傭強制檢測後才發現，患者的CT值高，暫未知道是否帶有變種病毒。至於另一宗雖然列為輸入個案，但患者是尖沙嘴金巴利道美園大廈居住的28歲主婦，乘坐已有近60人感染的4月4日UK6395航班從印度抵港，患者帶有N501Y的變異病毒株，美園大廈居民已被送往檢疫中心。

港島兩廈半夜遭封區 涉2初步確診菲傭

而昨日雖然仍有不足10宗的初步確診個案，但至少有2宗涉及變種病毒株的外傭。兩宗個案分別為兩名互相認識的菲律賓外傭，分別居住在港島太古康怡花園N2座以及薄扶林豪峰，兩棟大廈今日（5日）凌晨已被納入封區檢測。

其中居於康怡花園的外傭，與顧主的家人同住，自2019年10月就一直在港。患者每周會到鰂魚涌街市買餸2次；於4月25日曾與朋友在中環一帶逛街，以及光顧干諾道麥當勞；5月1日曾於天后一個鄰近維園的小公園休息；至於5月2日的假期，則與朋友光顧西九龍中心的薩莉亞意式餐廳。而居於薄扶林豪峰的外傭，多數會到堅尼地城的街市，曾與康怡花園的個案到過麥當勞及薩莉亞，5月3日亦到過堅尼地城的大快活。

另外，早前東涌確診菲傭及嬰兒的個案（第11774號個案），嬰兒的家人亦初步確診。患者為東涌文東路靈糧堂秀德小學當教師，最後上班日期為4月28日，與他一同工作的人士感染機會理應不大，惟由於屬N501Y變種病毒株個案，加上無病徵，故為謹慎起見，相關學校需停課，師生需強制檢測。由於患者會回家用膳，並沒有與同事一同用餐，故未有其他的密切接觸者。

12變種病毒個案曾身處地方與23校納入強檢

政府今日凌晨公佈，共有35處地方被納入強制檢測，當中12個為變種病毒個案及初步確診個案曾去過的地方，而另外23個則為出現上呼吸道感染的學校。其中周一納入檢測的東涌海堤灣畔Curry Lounge的檢測日期由原來4月11日增至4月10日，而東涌東薈城亦由4月11日增至4月10日至26日。曾於列明時間身處相關地方，須於5月7日或之前接受檢測。

5月4日強制檢測公告

帶變種病毒個案曾到訪處所

●灣仔軒尼詩道458至468號金聯商業中心13樓（4月21日曾身處）

●香港灣仔入境事務大樓8樓（4月21日曾身處）

●荃灣天主教領報幼稚園（4月22日至5月3日期間曾身處）

●荃灣荃威花園1期9A舖惠康（4月22日、4月24日、4月25日或5月2日曾身處）

●荃灣荃威花園E座天韻琴行（4月22日曾身處）

●葵芳新都會廣場二期23樓2302至2303室葉氏兒童音樂實踐中心（4月24日曾身處）

●荃灣愉景新城（只包括商場）（4月26日曾身處）

●東涌東薈城（只包括商場）（4月10日至26日期間曾身處）

●東涌靈糧堂秀德小學（4月8日至5月4日期間曾身處）

●愉景灣D’Deck地下G04及1樓103 Zaks（4月11日曾身處）

●東涌諾富特東薈城酒店（4月10日至11日期間曾身處）

●東涌海堤灣畔地下S號舖Curry Lounge（4月10日曾身處）

爆發上呼吸道感染學校

●沙田基督教香港信義會禾輋信義學校

●沙田路德會梁鉅鏐小學

●九龍塘金巴倫道九龍塘學校（小學部）

●鰂魚涌太古城地利亞（加拿大）學校

●觀塘聖若翰天主教小學

●新蒲崗天主教伍華小學

●葵涌邨聖公會聖基道幼兒園（葵涌）

●天水圍天澤邨大埔浸信會幼稚園天澤邨分校

●屯門翠林花園保良局易桂芳幼稚園

●大埔滌濤山幼稚園校舍安基司國際幼兒園

●沙田穗禾苑保良局吳多泰幼稚園

●將軍澳廣明苑中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳）

●沙田顯徑邨順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園

●將軍澳寶盈花園幼稚園大樓德寶英文幼稚園（將軍澳）／德寶國際幼兒學校（寶盈花園）

●旺角中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園

●九龍塘香港浸會大學附屬幼稚園

●大角嘴深培中英文幼稚園

●紅磡黃埔花園ABC Pathways International Kindergarten（Whampoa Garden）

●將軍澳寶林邨保良局易澤峯幼稚園

●紅磡黃埔花園保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園

●杏花邨宣道會上書房中英文幼稚園

●天水圍天耀邨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園

●粉嶺浸信會呂明才幼稚園

5.10恢復安老及殘疾院舍有限度探訪

社署宣佈，安老院及殘疾人士院舍可於5月10日（周一）開始實施有限度探訪安排，訪客（公務探訪者除外）在探訪前應先跟院舍預約，已接種兩劑疫苗，並於探訪前滿14天的訪客（須出示有關接種紀錄），須提供探訪前72小時內的病毒檢測報告並為陰性，或提供探訪前24小時內進行的檢測陰性結果。

訪客需自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品及在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

至於沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗、或已接種兩劑疫苗但探訪前未滿14天的訪客，則須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明。

如沒有接種疫苗、或未完成接種兩劑疫苗，或未持有探訪前72小時內的檢測陰性結果證明者（公務探訪者除外），如因體恤原因需到院舍進行緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交陰性結果檢測證明。

另新措施除限制訪客數目，限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多1人（公務除外）。

政府指定的抗原快速測試產品包括1.妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒（相達生物科技）；2.SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal（羅氏診斷（香港）有限公司）；3.Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device（美國雅培）。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

免費強檢重開場所職員 院舍員工打完針可免定期檢測

政府表示，已就第14輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」。規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月14日至27日期間值勤，須於4月30日至5月13日期間，進行病毒檢測，已經疫苗接種的人士（即在檢測期限的14天前已經合共接種了兩劑疫苗的人士）毋須進行指明檢測。

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府於今日（5日）會於荃灣愉景新城及西貢賽馬會大會堂停車場為須接受強制檢測的人士（包括外傭）增設流動採樣站，並延長位於東涌富東邨的流動採樣站的服務日期至5月7日。全港21間社區檢測中心和37個流動採樣站於周一（3日）共為超過94,000人採樣，當中包括超過41,000名外傭。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月10日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月10日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月10日）

●天水圍天瑞體育館（至5月10日）

●屯門建生社區會堂（至5月10日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月14日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（至5月9日）

●堅彌地城遊樂場（至5月9日）

●金鐘夏慤道添馬公園（至5月9日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月9日）

●小西灣社區會堂（至5月9日）

●柴灣興華（二）邨樂興樓及和興樓之間的公園（至5月6日）

●觀塘遊樂場（至5月9日）

●楓樹街遊樂場（至5月9日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月9日）

●旺角上海街557號（朗豪坊對面）（至5月9日）

●愉景新城地下中庭位置（5月5日至6日）

●葵涌運動場（至5月9日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

●將軍澳香港單車館公園露天劇場（5月8日至9日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月9日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（5月5日至9日）

●東涌富東邨富東廣場地下對出空地（至5月7日）

●長洲體育館（至5月3日）

供重開場所之強檢職員及外籍家庭傭工

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月10日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月4日17:30）

11,790宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案，少於10宗初步確診

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多4人出院（第9135、11641、11723、11782號個案），共11,451人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

95名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘91人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至5月4日17:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（3日）新增17宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為四川6宗，廣東4宗，上海3宗，山東2宗，江蘇1宗，雲南1宗；累計確診病例90,714宗，死亡病例共4,636宗。台灣則再增2宗本土確診個案，累計確診1,153宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月4日10:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.53億、死亡人數超過320萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,247萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.7萬。印度確診人數超過1,992萬，死亡人數超過21.8萬。巴西確診人數超過1,477萬，死亡人數超過40.8萬。法國確診超過570萬。土耳其、俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞等10國確診宗數均超越100萬大關。

●印度連續12日單日新症過30萬宗，累計確診逼近2,000萬宗。嚴峻疫情令醫療系統超負荷，當局周一押後實習醫生和護士考試，讓他們上前線協助抗疫。另外，首都新德里當局要求軍方協助抗疫，派兵開設並管理抗疫臨時醫院，以提供約一個有供氧設備的床位和1,000張深切治療部床位。

●菲律賓總統杜特爾特周一晚接種第一劑中國國藥疫苗。菲律賓前總統特別助理、參議員克里斯托弗·吳（Christopher Go）在facebook上傳片段，顯示衞生部長杜凱（Francisco Duque）為杜特爾特接種疫苗。現年76歲的杜特爾特說「感覺不錯」。

●英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一表示，從6月21日起，英格蘭地區的1米社交距離「很有可能」廢除，且從5月17日起，部份海外旅遊可能恢復。

●法國周一啟動第一階段解封，取消了民眾出行不得超過距離住所方圓10公里的限制，同時取消了跨區域出行禁令。民眾在非宵禁時段的出行基本恢復正常。全法宵禁令仍然繼續有效，民眾在宵禁時段出行仍要攜帶出行證明，並須有合理出行理由，否則仍將被處罰。

●歐盟藥物管理局（EMA）周一表示，已開始評估將美國輝瑞／BioNTech疫苗接種群組擴大至12至15歲青少年，預計在6月公佈決定。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,470,363 (577,492)

印度 19,925,604 (218,959)

巴⻄ 14,791,434 (408,622)

法國 5,717,153 (105,291)

⼟⽿其 4,900,121 (41,191)

俄羅斯 4,776,844 (109,341)

英國 4,437,483 (127,797)

意⼤利 4,050,708 (121,433)

⻄班牙 3,540,430 (78,293)

德國 3,438,186 (83,362)

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