【本報訊】民間人權陣線召集人陳皓桓上周一接到警方信件，指民陣涉嫌違反《社團條例》，要求民陣提多項收入及活動紀錄，陳昨回覆警方，指民陣多年來與警⽅及政府部⾨開會溝通舉辦遊行集會，對警方質疑民陣違反《社團條例》詫異：「如民陣為非法社團，警⽅與多個政府部⾨何以⼀直與非法社團合作？」陳更指民陣不認同《社團條例》，故拒回應警方擔任的社團主任提出問題。

陳皓桓的回覆信件只有四段，開首先「感謝」警方給予九天時間，讓民陣尋找15年來所有資料，指民陣由2002年成立⾄今，堅守合法、和平、理性及非暴⼒原則，每年多次向警⽅申請不反對通知書，並且與警⽅及政府多個部⾨開會溝通，舉辦遊⾏與集會：「過去多年，警⽅等政府部⾨⼀直與民陣合作，從未要求民陣申請社團註冊，亦從未警告或質疑民陣為非法組織，警⽅代表甚⾄在『公眾集會及遊⾏上訴委員會』的聆訊中讚揚民陣為『⼀個⼤品牌』，與警⽅在遊⾏集會⽅⾯『合作得好好』⋯⋯ 2013年七⼀遊⾏後，時任⾏政長官梁振英更稱民陣為朋友。」

拒逐一回應社團主任提問

陳皓桓反問警方，如民陣為非法社團，警⽅與多個政府部⾨何以⼀直與非法社團合作？「全國政協副主席梁振英先⽣當年何以以⾏政長官⾝份稱呼『非法社團』為朋友？」

陳指《基本法》保障港人有結社自由，民陣既不認同臨時立法會所引入的《社團條例》，更不認為他們是非法社團：「請恕民陣不會逐⼀回應社團註冊主任的提問。」陳更在文末敬祝警方「好⼈⼀⽣平安」。

警務處助理處長兼助理社團事務主任陳綺麗上月26日向民陣發信，指民陣涉嫌違反《社團條例》第5條，要求民陣今日前交出六項資料，包括未有再申請社團註冊原因、民陣是否屬於豁免社團申請的組織、facebook 專頁及網頁是否由民陣自行管理、由2006年9月至今曾舉辦遊行集會的日期及地點、以及所有收入來源與銀行賬戶。

警方同時就民陣聯同支聯會等28個組織聯署予聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）、敦促港府及中國政府改善人權一事，要求民陣解釋參與聯署目的及原因。