【圍堵理大案】

【本報訊】警方前年11月18日圍堵理大，有人從天橋游繩離開，再由「家長車」接走。警方拘捕七名「家長車」司機及14名車內乘客，控以七項意圖妨礙司法公正罪。案件昨提訊，其中三人沒到庭，控方反對餘下18人保釋，總裁判官蘇惠德最終准18名被告保釋。案件將在區域法院審理。

無警方證人目擊游繩

雖然本案並非涉國安罪行，但昨由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。被告中七人是學生，有兩人為理大生、一人是理大專上學院學生，及一名現年17歲中五女生，她被捕時僅15歲。三名沒出庭的被告為33歲報稱無業的伍卓文、34歲物業管理黎敬暐及32歲女客戶服務員曾瑞娜，蘇官頒下拘捕令。

據悉，警方當時截停七輛車，共拘捕37人，大部份人踢保，其中一人被控危險駕駛，早前已提訊，稍後跟本案合併。警方上月26日擬拘捕餘下36人，但當中15人已離港，僅拘捕21人，昨再有三人沒到庭。據了解，警方現時獲得的車cam影片，拍到家長車駛向被警員截停的方向，但沒警方證人目擊有人游繩並登上「家長車」。

案件將在區院審理，蘇官將案件押後至下月21日再訊，准各人以現金一萬至五萬元不等保釋，須每周向警署報到三次，不得離港及交出旅遊證件，大部份被告須宵禁。昨有出庭的18被告依次是何英傑、林斌、伍偉楠、冼宏俊、林施雅、梁卓鋒、陳俊鋒、麥韜、伍卓文、利文熙、17歲姓黃女生、張頌熙、梁穎欣、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜、黎靖言、17歲姓陳女生，有任銀行經理，亦有從商，年齡介乎17至41歲。

案件編號：WKCC1668/21