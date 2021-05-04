入境處於2017年到Hidden Agenda「放蛇」，再次引起工廈消防條例及娛樂牌照的討論，事發後兩個月，前立法會議員譚文豪聯同HA負責人阿和進行了三次模擬火警演習，均能於1分30秒內清空場地，並於三分鐘內把場內所有人士疏散至鴻圖道。

「呢次演習證明工廈地下可配合消防條例，比立法會火警演習疏散至添馬公園還要快。」公民黨副秘書長，黃大仙區議員劉珈汶說。自2009年政府推出「活化工廈」政策後，大部份成功申請者都是把工廈改裝或重建成商業大廈、酒店，十年內租金升了超過五倍，令原本在區內的文創業界及藝團難以生存。

幾年前譚文豪開始倡議「三分工廈」政策，放寬消防風險較低的最低三層用途。劉珈汶解釋：「地下可以做藝術表演場所，另外兩層就做食肆及商業、服務業，甚至係社福、宗教用途，活化工廈變商廈，只係扼殺本地文創生存空間同發展。」

她批評現時的工廈消防條例相當過時，無法配合社會發展，觀塘和牛頭角的藝術工作室經常被查牌，業主又要面對被「釘契」風險，HA就是因為不斷被查牌令表演腰斬，甚至屢次被釘契而被逼遷，2017年入境處及警方更登門拘捕外籍表演者，淪為國際笑話。

＂「不為」就係最好嘅規劃。＂

要真正活化工廈用途，她指出必須修例，可惜的是，當時的倡議者現已身陷囹圄，「當時譚文豪推動成立工廈政策小組，係主席，建議已交內務委員會，等咗四年終於排到上大會，但𠵱家仲會唔會繼續就唔知喇」。

工廈政策倡議的緣起是譚文豪本身喜歡音樂，亦會去live house，劉珈汶本身亦愛聽獨立樂隊，認為政府只需要「鬆綁」條例，「『不為』就係最好嘅規劃，真正嘅活化唔係拆晒啲舊嘅，而係放寬工廈嘅指定用途，放寬『工業』嘅定義，令藝術家唔使成日要『走鬼』已很好」。