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指揮官：示威者唱歌嘲警讀毅進

36分鐘前
次被告朱音音

【屯門集結案】

【本報訊】屯門警察大興行動基地前年10月傳出不明氣體，附近居民要求警方交代並在現場一帶示威，多人被捕。事後其中四人被控非法集結、蒙面及管有物品意圖損毀財產共三罪，昨在屯門法院受審。當日小隊指揮官供稱有示威者叫警員「去死」並咒罵其家人，亦聽到有人唱「嘲笑警員讀毅進嘅歌」。控方片段則顯示有人高呼「黑警死全家」等字句。

高級督察趙道謙時為小隊指揮官，供稱前年10月28日晚帶隊到良運街及良德街交界掃蕩，當時道路遭雜物堵塞，亦有人叫政治口號及辱罵警員，如「叫我哋（警員）去死」。至近11時，趙和同袍在大興行動基地外設立防線，遇上約200名穿街坊裝或深色衫褲、並戴上口罩的人堵路及叫罵，當中有人使用雷射筆。警方多次警告人群正參與非法集結，約半小時後進行驅散及拘捕行動。

指有人叫「有關警員太太嘅說話」

控方播片，有示威者高呼「黑警死全家」、「交代！漏氣！」等語句，亦有人破壞龍門冰室，冰室其後着火焚燒。趙供稱聽到片中有人帶領叫「光復香港」，另有人喊叫「時代革命」和應，亦有人高叫「解散警隊，刻不容緩」口號。控方指現場有人高叫「更侮辱性、有關警員太太嘅說話」及唱「嘲笑警員讀毅進嘅歌」，趙表示聽到。

四名被告依次為梁舜君、朱音音、張贊華及盧文杰（年齡30至49歲），其中張曾於前年參選區議會，惟不敵建制派對手落敗，控罪指他們在屯門良運街與良德街交界一帶參與非法集結。梁、朱及盧另被指在身處非法集結時戴口罩蒙面。盧另面對一項管有物品意圖損壞或破壞財產罪，指他管有三個士巴拿。審訊今續。

案件編號：TMCC1953/20

高級督察趙道謙非法集結管有物品意圖損壞或破壞財產蒙面屯門警察大興行動基地
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