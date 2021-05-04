【屯門集結案】

【本報訊】屯門警察大興行動基地前年10月傳出不明氣體，附近居民要求警方交代並在現場一帶示威，多人被捕。事後其中四人被控非法集結、蒙面及管有物品意圖損毀財產共三罪，昨在屯門法院受審。當日小隊指揮官供稱有示威者叫警員「去死」並咒罵其家人，亦聽到有人唱「嘲笑警員讀毅進嘅歌」。控方片段則顯示有人高呼「黑警死全家」等字句。

高級督察趙道謙時為小隊指揮官，供稱前年10月28日晚帶隊到良運街及良德街交界掃蕩，當時道路遭雜物堵塞，亦有人叫政治口號及辱罵警員，如「叫我哋（警員）去死」。至近11時，趙和同袍在大興行動基地外設立防線，遇上約200名穿街坊裝或深色衫褲、並戴上口罩的人堵路及叫罵，當中有人使用雷射筆。警方多次警告人群正參與非法集結，約半小時後進行驅散及拘捕行動。

指有人叫「有關警員太太嘅說話」

控方播片，有示威者高呼「黑警死全家」、「交代！漏氣！」等語句，亦有人破壞龍門冰室，冰室其後着火焚燒。趙供稱聽到片中有人帶領叫「光復香港」，另有人喊叫「時代革命」和應，亦有人高叫「解散警隊，刻不容緩」口號。控方指現場有人高叫「更侮辱性、有關警員太太嘅說話」及唱「嘲笑警員讀毅進嘅歌」，趙表示聽到。

四名被告依次為梁舜君、朱音音、張贊華及盧文杰（年齡30至49歲），其中張曾於前年參選區議會，惟不敵建制派對手落敗，控罪指他們在屯門良運街與良德街交界一帶參與非法集結。梁、朱及盧另被指在身處非法集結時戴口罩蒙面。盧另面對一項管有物品意圖損壞或破壞財產罪，指他管有三個士巴拿。審訊今續。

案件編號：TMCC1953/20