新學年起，中四通識科將被「公民與社會發展科」代替。教育局今（5日）發文指，與考評局現正編訂「課程及評估指引」供教師參考。9月會先教授的「『一國兩制』下的香港」課題，學與教資源豐富，相信教師能處理。

教育局今在網站發表文章，稱局方與考評局現正編訂「課程及評估指引」供教師參考，並會舉辦教師專業發展課程、研討會、工作坊等，讓教師掌握課程理念、宗旨，及學與教和評估要求，並會提供教材予教師使用。

局方稱教師今年9月會先教授「『一國兩制』下的香港」課題，指教育局提供的學與教資源和官方機構提供的參考資料均相當豐富，有信心教師能安排及處理。

文章中續指「優化」後的4個新高中核心科目，所佔的課時應可以調整至佔總課時的約百分之五十，對於有學校向局方提問若所佔總課時超出五成是否屬違規，教育局指學校應就高中課程佈置作整體考量，具體如何分配課時需要學校領導層作合理判斷，不會有劃一的量化指標。

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