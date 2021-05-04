【本報訊】荃灣荃威花園R座一名44歲菲傭確診，帶有N501Y變種病毒。港府以「先檢測、後撤離」方式封區，要求居民昨晚先強制檢測，今早再撤離檢疫21日。居民怒斥安排混亂、多餘，認為原址隔離已足夠。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨午宣佈，所有R座居民需要撤離，送往檢疫21天。港府昨晚7時半突發出封區強制檢測公告，宣佈R座全座大廈居民須留在其處所並接受強制檢測，目標是今早約7時完成。

居民聞風逃離大廈

記者昨午4時半到達荃威花園，有正準備回家的市民收到消息後「大驚」，「哎呀，走硬喇走硬喇，上去執嘢喇」。有多名市民帶備一大袋日用品「逃離」大廈，亦有居民帶兩個大行李箱回到大廈收拾行裝。有市民心灰意冷表示，「一早估到要撤離，但我唔想做訪問，我心情唔係太好」。不少人則立即將寵物送到寵物店寄養。

居住R座23樓、不願具名的居民指事出突然，只買了數個麵包作早餐。她對隔離營的環境非常擔憂，「我見報紙賣過入面啲環境好曳呀嘛，食嘢嗰啲又係」，又擔心隔離營內可否洗衫，「唔通我要帶夠21日衫去呀？」被問到認為是否有撤離檢疫的需要，她認為強檢已足夠，「你咪最多叫你七日再檢多次囉，比較好啲囉，咁啲人唔使個個都騰騰雞雞咁，𠵱家都唔知點搞」。她指自己退休，但兒子剛有新工作，擔心隔離21日會對他工作有影響，「你咁樣強制入咗去係咪真係有好處呢？」

居住28樓的黎小姐形容整個安排極混亂，「成件事好messy（混亂），我都係睇媒體先知啲消息，但唔係喺政府啲公告度睇到就有啲confuse（混淆）囉」。黎坦言擔心染病，但覺得無需要全幢撤離，「始終喺自己屋企，你可以唔落街或者點樣，但你去到一個新環境，你點知上一手係點樣呢？咁我瞓覺都要除口罩㗎。」為準備撤離，黎已大量購入大量衞生用品、牙刷等日常用品。