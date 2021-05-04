【本報訊】港府昨公佈若本港、愛爾蘭或英國地區疫情沒有重大改變，本周五將撤銷曾逗留愛爾蘭及英國者登機來港的禁令，當地居民可回港。回港人士須提供起飛前72小時的陰性檢測結果證明，及預訂21號晚指定檢疫酒店房間的確認書，方可登機。

打齊兩針或可縮短檢疫期

政府正計劃縮短已完成接種疫苗來港人士的強制檢疫期，但條件是未逗留極高或甚高風險地區，如印度、菲律賓等地區，實施日期及細節將另行公佈。食物及衞生局局長陳肇始指，從外地回港的市民若已打齊兩針，並相隔14日，可縮短檢疫期。

除外地回港人士須檢疫外，衞生防護中心現時會將涉及帶有變種病毒株患者所住大廈的居民，一律撤離檢疫21日。特首林鄭月娥昨指出，首三宗流入社區的變種病毒令1,600人被強制檢疫21日。她稱理解和明白為市民帶來困擾和不便，但因是首次有變種病毒流入社區，政府不得不採取嚴格措施。

林鄭透露已要求衞生防護中心研究，如須檢疫人士已接種兩劑疫苗，並相隔14日，檢疫安排可獲調整。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，疫苗對變種病毒有效，放寬檢疫不會有風險：「疫苗對變種病毒有效，係一個好重要嘅誘因畀一啲接種咗兩劑疫苗14日後嘅人士，隔離或者防感染控制措施係放寬。」他舉例，密切接觸者的隔離期可縮短至七日或容許家居隔離。

被問到有變種病毒株患者大廈居民可否居家隔離，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指近日撤離比較急，日後會再檢視。