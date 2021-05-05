變種病毒連環流入社區，多幢大廈因有個案而需要將全部居民送往檢疫21日，特首林鄭月娥昨透露研究如果已完成接種兩針疫苗及已相隔14日的人士，可調整其檢疫安排。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目批評，政府縮短已打疫苗人士的檢疫期是無科學根據，擔心此舉會增加個案走入社區的機會，手尾更長。

梁子超直言，對減少已接種疫苗的人士檢疫日數有很大問號，因為香港面對變種病毒輸入，而且希望盡快「清零」，推行很多加強措施，希望一個都不要走漏，「一個漏入社區都好長手尾」，近日多番工夫就是因為有個案走漏。

他指即使檢疫21日，都有機會會走漏個案，批評現時仍未解決所有問題的情況下，就將最高危的密切接觸者或涉及變種病毒個案人士縮短檢疫期，是無任何科學根據證明可行。梁強調，疫苗不可能影響病毒潛伏期，「打唔打（病毒）潛伏期都可以好長」，而且無任何一款疫苗可百分百不會影響病毒傳播，對變種病毒的資料就更少。

減少少部份人隔離期 或反令上千人送檢疫21日

梁重申，每宗個案若走入社區都會有很長手尾，可能初時會令部份人隔離減少數日，但長遠則會令幾百人，甚至上千人需要送檢疫21日，批評是因少部份人縮短檢疫作為誘因而令病毒拔苗助長，警告任意縮短密切接觸者或變種病毒相關人士檢疫期是很危險。他表示，本港不能將美國經驗「照抄」，因當地無有效檢疫，亦不能處理大量個案，而且疫苗根本上有高覆蓋，亦沒有打算「清零」，兩地不同環境，如「照抄」當地一套是相當危險。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則在商台節目表示，縮短已打疫苗人士檢疫期有一定科學理據，並引述英國衛生局報告，指接種BioNTech復必泰疫苗後，受感染風險減少九成，即使染疫，病毒傳播力都減少50%，家庭成員都接種病苗，預防傳播力加倍提升；若並非涉及變種病毒，非密切接觸者本身風險亦很低，如果要求已接種兩劑BioNTech復必泰疫苗的非密切接觸者須檢疫21天，做法沒有科學根據，建議當局應檢視現行做法。不過他強調，由於科興疫苗未有相關數據，政府要自行決定縮短檢疫期是否延伸至科興。

對於近日多宗流入社區的變種病毒個案，梁子超說，患者已有抗體，相信帶病超過一周，而現時抵港入境時毋須驗抗體，不知道患者是否屬舊感染，而機場至酒店第12日再檢測期間有空檔，如發病至第12日已可能因病毒量低而未能驗出，其後再發病驗到已是復陽病例。

印裔男群組 初確2本地外傭個案極之危險

他又說，多宗變種病毒個案的病毒量低，且有抗體，不似是重新感染，對社區直接威脅未必很大，相反杜拜來港的印裔男群組以及昨日初步確診的兩宗涉及變種病毒本地外傭個案反極之危險，兩名外傭在本港長時間居住，一定是本地病例及活性傳播，加上兩人熟悉，應有群組傳播，需研究如何攔截。他相信二人感染源頭應為輸入病例，但不知隔了幾多代，病毒可能滲透外傭群組。

梁子超指目前社區風險急增，建議完成外傭強制檢測後，再安排免費檢測，以防患者潛伏期長，重申一定要做好源頭追蹤，否則有可能爆發第5波疫情。

他建議港府要早着先機，對高發病地區實施禁飛，因當地疫情嚴重，新舊感染都多，要停飛減少源頭，否則每日有數百人抵港，一定會有些復陽個案未能找到。他認為要研究對印尼及尼泊爾兩地禁飛，尤其是尼泊爾疫情正急升，且牽涉變種病毒。

倡為抵港人士檢測抗體 抵港第3日加一次檢測

他指最近個案都曾做過很多次檢測陰性，而每次採樣是在不同地方及不同人，認為無直接證據是因採樣問題而未能驗出帶病，相信很可能是因原居地或在酒店發病後已經過一段時間，病毒量低而未能驗出，再之後才復陽。他建議為抵港人士檢測抗體，以及在抵港首周第3日加做一次檢測，因有一半個案都是在5日內發病，如能在第3日內檢驗應能找到一半在潛伏期的個案，盡早移離檢疫酒店，否則長期逗留對酒店員工及住客都有威脅，有機會受感染後再走入社區。

何栢良批政府防疫集中下游 建議檢疫酒店住客入住前離開時做抗體測試

何栢良則說，兩名初步確診外傭是朋友，本身在不同地區工作，在傳染期間曾到不同地方用膳，擔心造成擴散，甚至出現超級群組，全面攻陷社區。他批評政府防疫工作集中於下游，未有為入境人士做抗體測試，令多宗輸入個案成「無頭公案」。他建議應該加強從上游攔截，增加旅客抵港後的檢測次數外，盡快找出檢疫酒店是否出現問題，包括安排住客入住前及離開時作血清抗體檢測，以及在首7天再增加一次檢測，相信政府專家未有不贊成。

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