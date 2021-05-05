因初選案被還押的民主黨前立法會議員林卓廷，日前決定終止就前年7.21元朗襲擊事件，向警務處處長鄧炳強提出民事索償。民主黨中委莊榮輝舉行記者會代表林卓廷解釋，目前林重獲自由無期，加上香港的法治和政治狀況，希望支援該案的6.12基金撥款能騰出來幫助更多有需要港人。莊亦代林強調，7.21事件的是非曲直「公道自在人心，必然載入史冊」。

莊榮輝連同7.21當晚曾陪同林卓廷到元朗視察的索償案原告之一冼卓嵐、該案法律代表何俊仁和7.21傷者林婆婆，在民主黨總部舉行記者會。今早到赤柱監獄探望過林卓廷的莊榮輝稱，林卓廷會堅守史實，就被控參與暴動和披露廉署調查案件抗辯到底，而林控告建制派議員何君堯誹謗的案件亦會繼續訴訟。

何俊仁：用呢個方法爭取公義太貴

何俊仁表示，看過大量有關7.21案的證據後，雖認為有合理勝訴的機會，但由於警方已傾盡「洪荒之力」抗辯，包括聘請多名資深大律師，律政司亦申請撤銷索償，相信若該案要進行下階段審訊，將至少等一至兩年，坦言：「用呢個方法爭取公義真係太貴。」

何續指，林卓廷進行上述訴訟時，未有想過會未審先遭收監，加上林目前身負多案，已身心交瘁，擔心索償案持續下去會影響家人，「佢（林卓廷）怕對唔住屋企，要攞返屋企啲錢去應付（今次案件）」。何俊仁坦言，對林卓廷決定感到「幾難過」，因為準備該案時，曾與案中傷者看過很多相關報道和片段，「都勾起好多痛苦回憶」，相信林作出今次決定後，稍後將要向辯方賠償以十萬元計的訟費。

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